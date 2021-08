Sasha Meneghel ganha declaração de João Figueiredo: Me faz ser uma pessoa melhor

29/08/2021 | 11:11



Se tem um casal que está ganhando cada vez mais o amor dos fãs, ele é formado por Sasha Meneghel e João Figueiredo.

O cantor sempre faz questão de exaltar seu amor pela companheira e encanta sempre que divide com os seguidores algum momento deles juntos. Em mais recente foto divulgada nas redes sociais, João e Sasha apareceram com looks combinando e ele se declarou:

Ela me faz ser uma pessoa melhor, escreveu. Sasha respondeu ao amado: Você me faz ser melhor também.

Em seguida, ele disse que definitivamente ela é a mulher mais linda. Fofos, né? O casal se arrumou todo para curtir uma noite de fondue em um restaurante badalado entre os famosos em São Paulo.