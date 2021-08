Graciele Lacerda fala de filho com Zezé Di Camargo, série da família para a Netflix e independência financeira: - Me faz bem ter as minhas próprias conquistas

29/08/2021 | 08:11



Graciele Lacerda, além de ser formada em Jornalismo e Educação Física, também é empresária. Prova disso é que ela uniu o seu olhar corporativo com os seus hábitos saudáveis em relação ao corpo e a alimentação e criou o Eduque Seu Peso, um programa de emagrecimento, reeducação alimentar e bem estar. Em entrevista, Graciele deu detalhes desse projeto que já atendeu mais de sete mil pessoas - incluindo o noivo, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

- Com a vida cada vez mais corrida, percebo que as pessoas optam pelo que é mais rápido e prático, e infelizmente a grande maioria dos alimentos tem uma quantidade exagerada de farinhas, gorduras, conservantes, embutidos e açúcar. Vejo que muitas pessoas passaram a pensar em modo automático e fazendo escolhas erradas. Preferem pedir um lanche pelo aplicativo do que se organizar melhor para comer um pão integral, com um frango desfiado e salada, por exemplo. Muitas pessoas tem a falsa ideia de que alimentação saudável é caro, mas se ela colocar na ponta do lápis quantas vezes por semana pedem refeições ou lanches fora, verá que a conta será muito mais alta que ter em casa carnes, legumes, ovos, frutas, arroz... que são os alimentos base de uma reeducação alimentar de verdade., afirmou.

A influenciadora, inclusive, sempre se interessou em ter uma vida saudável. Quando ainda era criança, Graciele começou a praticar exercícios físicos e nunca mais parou.

- A prática de esportes veio por iniciativa própria, com cinco anos comecei na capoeira e não parei mais. Joguei vôlei, futebol e sempre fui apaixonada pela dança. Participei de vários concursos, até cheguei a ganhar um título de Paquita capixaba em um desses eventos. Com 16 comecei a fazer musculação e por sempre ser ligada a área, nessa mesma idade fui convidada a substituir um professor de dança em uma academia. A partir daí comecei a dar aulas, peguei o gosto e isso me estimulou a fazer a faculdade de Educação Física. Me formei e por muitos anos atuei na área.

Apesar da paixão pela prática de exercícios e a preocupação em comer bem, a jornalista admite que nunca nem imaginou que poderia ter o seu próprio programa de reeducação alimentar.

- Eu nunca fui de fazer muitos planos e nem criar expectativas sobre o futuro, tudo acontece de forma muito natural e assim foi com o Eduque Seu Peso. Por compartilhar um pouco sobre meu estilo de vida, os seguidores começaram a ter mais curiosidade sobre o que eu comia, como fazia e com isso eles diziam que se sentiam incentivados e motivados a também buscar um estilo de vida mais saudável. Com isso eu percebi que poderia ajudar oferecendo um suporte nutricional por um valor baixo. Esse mês completamos três anos e sou muito realizada em saber que influenciei positivamente mais de sete mil pessoas a buscarem um estilo de vida mais saudável e ter uma qualidade de vida melhor., comemora.

E não pense que Graciele aliviou para Zezé, não! O artista seguiu o programa da noiva direitinho, mesmo tendo dificuldades no início do projeto.

- Ele teve dificuldade para começar por achar que fazer uma reeducação alimentar é sempre comer a mesma coisa e que a comida seria sem graça e sem sabor. Depois que ele começou a fazer o Eduque Seu Peso ele entendeu que pode comer de tudo um pouco, que não será sempre carne e salada, aprendeu a fazer as escolhas e ter equilíbrio nas refeições.

Se você segue Graciele nas redes sociais, inclusive, deve ter notado que ela promove uma conscientização através dos Stories, já que sempre fala sobre os seus hábitos saudáveis no Instagram. A rotina continuou mesmo com a pandemia, já que ela fazia questão de incentivar seus seguidores a continuarem praticando atividades físicas.

- No inicio, compartilhei para mostrar a eles [seguidores] como eu estava me virando em casa com a academia fechada por conta da pandemia. Foi uma maneira de incentivar e mostrar que qualquer pessoa pode praticar uma atividade física de qualquer lugar, basta querer. Muitas pessoas me mandaram mensagens falando que os treinos estavam ajudando elas a se distrair, sair do sedentarismo e muitas falando que a partir daí que se motivaram ainda mais a ter o hábito diário de fazer uma atividade. Fico muito feliz!

Por já ter se adaptado a uma alimentação regrada, a influencer não possui um pecado gastronômico. No entanto, ela parece ter preferência por uma refeição do dia: o café da manhã!

- Me considero bem criativa quando o assunto é cozinha, então sempre vario as preparações para ficar bem gostoso, e com comida de verdade para não sair da minha reeducação. As vezes o que tenho vontade é de sentar em uma mesa de café da manhã bem cheia, sabe?! Com biscoitinhos amanteigados, bolos, pães, tortas, isso seria a minha perdição!

Vida pessoal

Graciele Lacerda ficou recentemente noiva de Zezé Di Camargo, embora tenha afirmado que o casamento é mais como um agrado para a família, já que os dois já moram juntos. No entanto, pode ser que o casório ainda demore um pouco para acontecer.

- Não temos uma data prevista para o casamento. Estamos na fase de finalizar as obras do nosso apartamento, que atrasou muito por conta da pandemia. Queremos finalizar isso com calma para ficar do nosso jeitinho, e só depois que a gente se mudar vamos começar a pensar sobre o casamento.

Além do casamento, os dois já falaram publicamente sobre a vontade de ter filhos. Desde já, a jornalista fez reflexões sobre como gostaria que fosse a sua postura como mãe.

- Mesmo que minha profissão seja mostrar um pouco da minha rotina nas minhas redes sociais, a maioria do que vivo eu não mostro, e assim será quando for mãe. Claro que vou querer compartilhar vários momentos dessa fase com meus seguidores, mas também vou resguardar meu filho. Tenho certeza que serei uma mãe bem cuidadosa, assim como sou comigo, vou me preocupar também com a alimentação do meu filho. Na minha vida nada é proibido, porém existe o momento certo de aproveitar, e assim será com meu filho. Até os dois anos não quero que tenha contato com açúcar, mas após esse período ele vai poder comer chocolate, por exemplo, desde que não seja uma rotina, não vejo problema de vez em quando.

Nos últimos meses, ela também precisou conciliar a vida profissional e pessoal com as gravações da série da família Camargo na Netflix.

- No início foi agitado, mas logo já me adaptei a nova rotina com as gravações e foi bem tranquilo. Eu fiquei um pouco insegura por não estar muito acostumada com gravações, câmeras, ficava com aquele medo de fazer algo errado ou parecer artificial, mas as gravações foram muito tranquilas e tenho certeza que a série vai ficar bem legal e todos vão gostar., conta.

Com o seu trabalho nas redes sociais e o Eduque Seu Peso, Graciele atingiu números impressionantes: são dois milhões de seguidores no Instagram, 50 milhões de impressões por semana e um faturamento de 100 mil reais por mês, em média. Mesmo assim, algumas pessoas insistem em dizer que ela ganha dinheiro de Zezé. Por que será, hein?

- As pessoas já tem um pré-julgamento. Eu era uma pessoa anônima, e talvez na cabeça de muitos, a partir do momento que estou com o Zezé, abriria mão de trabalhar, mas não é o meu perfil. Trabalho desde os meus 14 anos e é algo que me faz bem ter as minhas próprias conquistas. O valor que ganho por mês é algo que jamais imaginei e ele chega a mim fruto do meu trabalho e da minha dedicação. A opinião das pessoas que não me conhecem não me afeta, me importo com as pessoas que eu amo, que estão ao meu lado e que realmente me conhecem.