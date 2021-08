Elenco de Diário de uma Futura Presidente comenta sobre segunda temporada da série: - Diferente e divertida em muitos jeitos diferentes

29/08/2021 | 08:10



Desdeo dia 18 de agosto, está no ar a segunda temporada da série Diário de uma Futura Presidente, disponível no Disney+. Além de contar o que aconteceu com os personagens após o fim da primeira temporada, a trama ainda traz novos problemas e desafios - dentro e fora das telas, já que foi gravada em meio à pandemia do novo coronavírus. Por isso, o elenco principal da série, formado por Tess Romero (Elena Cañero-Reed), Charles Bushnell (Bobby Cañero-Reed), Selenis Leyva (Gabriela Gabi Cañero-Reed) e Michael Weaver (Sam Faber), falou um pouco sobre seus personagens e sobre os bastidores das gravações.

Logo de cara, Tess - que tem 15 anos de idade, contra apenas 12 de sua personagem na primeira temporada - entrega que viver uma jovem no início da adolescência e que passa pelo ensino fundamental é, ao mesmo tempo, nostálgico e constrangedor, já que remete a muitas situações pelas quais já teve que passar:

- Eu definitivamente me identifico com algumas coisas, e eu definitivamente fiz algumas coisas que ela fez. Eu me lembro exatamente quando aquilo aconteceu comigo, ou quando algo semelhante aconteceu comigo ou com alguém que eu conhecia, então foi muito legal. Foi muito realista, estranho, bizarro, e constrangedor, o que meio que resume o ensino fundamental para mim. Então definitivamente eu me identifiquei com algumas coisas, talvez com coisas demais algumas vezes [risos], mas é, foi legal.

Mas não é apenas Tess que se identificou com sua personagem: Selenis, que tem pai cubano e mãe dominicana, entrega que também tem muito em comum com Gabi, a começar pelo fato de que ambas são mães solteiras e acabaram voltando a namorar enquanto os filhos ainda eram adolescentes. Além disso, ela admite que viver a personagem a estimulou a resgatar sua própria cultura:

- Eu tenho muitas semelhanças com a Gabi, literalmente nossas vidas são paralelas, então eu consegui me relacionar com o ritmo dessa personagem. Eu consegui encontrar realmente uma celebração na cultura, na minha cultura, e trazer isso para dentro dessa personagem. É refrescante para uma latina poder interpretar um personagem desta maneira, para representar a minha comunidade, o meu povo, de uma maneira divertida e positiva. Eu consegui trazer a minha infância, eu consegui trazer alguns detalhes do que é crescer, como o cafezinho na xicrinha que ela bebe. Isso são coisas autênticas que eu amo, e que eu estou feliz de poder trazer isso à tona e dividir com todo mundo, minha herança cubana.

Já Michael conta que, finalmente, o relacionamento de Sam e Gabi irá se estabilizar - mas não por muito tempo, já que logo no começo da temporada os dois passarão a morar juntos e, claro, enfrentarão novos desafios, com o advogado assumindo cada vez mais uma figura paterna para Elena e Bobby.

- Na temporada dois nós temos desafios diferentes, esses são os desafios de duas pessoas aprendendo a morar juntos. Em um momento da temporada eu passo a disciplinar as crianças, e esse papel é algo novo para o Sam. Claro, tem momentos nos quais você pode se divertir, mas tem esses momentos nos quais você vê flashes do Sam sendo como um pai, e tendo esse laço com as crianças.

Gravando durante a pandemia

A pandemia do novo coronavírus, é claro, fez com que as gravações tivessem uma dificuldade a mais - mas nada que impedisse o elenco de se divertir de qualquer maneira. Selina conta, por exemplo, que por vezes esquecia que estava usando máscara ou face shield, o que acabou resultado em algumas situações divertidas:

- Eu acho que essa segunda temporada foi definitivamente diferente e divertida em muitos jeitos diferentes. Sabe, nós tínhamos os protocolos da Covid-19, com face shields e máscaras, e eu não sei quantas vezes eu tentei tomar algo com o face shield [risos]. Coisas pequenas como essa, ou quando você passa por alguém e você está sorrindo para essa pessoa, mas eles não podem ver que você está sorrindo por causa da máscara.

Michael, por sua vez, concorda e cita outra situação engraçada e recorrente no set das gravações: os periódicos testes para a Covid-19, que eram realizados através da coleta de saliva:

- E quanto a todo aquele cuspe? Nós tivemos que fazer os testes de Covid, e eram todos com saliva. Então era tipo, eu nem conheço essas pessoas e nós estamos todos olhando uns para os outros e cuspindo num frasquinho [risos].

- Cuspindo em algum canto e olhando uns para os outros! [Risos], concorda Selina. Nós fizemos o melhor que pudemos em uma época tão difícil, sabe, eu não consigo imaginar passar pelo que nós passamos como um elenco durante essa época com ninguém mais. Essas são as pessoas certas para se estar acompanhado, para esquecer do mundo e para esse universo dos Cañero-Reeds, com todos os seus problemas e diversões. Eu acho que filmar a segunda temporada de Diario de uma Futura Presidente salvou minha saúde mental nesse caso.

Charlie, por sua vez, aponta que essa situação pode ter impedido os atores de saírem juntos ao longo das filmagens, mas de maneira alguma fez com que eles se afastassem ou com que a experiência fosse menos divertida:

- Todo mundo estava junto o dia inteiro, e nós não podíamos... Sabe, na primeira temporada, todo o elenco saia junto literalmente todos os dias, depois das gravações, ou nós saíamos todo final de semana, e nós não podíamos fazer isso dessa vez. Mas mesmo com tudo isso, nós ainda tivemos momentos maravilhosos, e eu estava animado todos os dias para acordar e ir para o set.

Por trás das câmeras

Mesmo com as limitações da Covid-19, o elenco levou para casa uma série de boas memórias e, claro, algumas boas risadas de erros de gravação e situações engraçadas dos bastidores! Tess conta, por exemplo, que acabou passando por maus bocados depois que disse para Charlie e Tiernan Jones - intérprete do eterno crush de Elena, Joey - que tinha o costume de beber vinagre de maçã, e acabou sendo desafiada pela dupla a beber um copo inteiro do líquido!

- Acho que foi no primeiro episódio, mas era a terceira vez que eu estava gravando. Eu estava conversando e parece que exagerei e fiz parecer que eu bebia aquilo o tempo inteiro, como se fosse água, quando na verdade é tipo, eu tomo um gole. Eu estava tipo: Eu vou provar que faço isso, e eles conseguiram um copo que tinha mais do que eu geralmente tomo, era um copo cheio, mas eu não podia recuar naquele momento ou eles iriam me zoar. Então eu engoli o copo inteiro e tentei fingir que estava tudo bem, mas dois segundos depois eu comecei a arrotar muito, o meu estômago começou a doer e nós tivemos que gravar. Então durante todo o primeiro ato eu estava lidando com problemas estomacais.

Charlie, por sua vez, entrega que acabou tendo dificuldades ao pronunciar uma de suas falas, o que resultou em uma situação hilária:

- Definitivamente tiveram diversos momentos engraçados nessa temporada, e eu espero que tenha um erros de gravação, porque eu amaria ver isso. No episódio sete, por exemplo, eu tinha essa fala, era um trava-línguas e eu não conseguia. Não sei, por alguma razão eu conseguia falar ele nos bastidores perfeitamente, mas assim que fomos filmar eu não conseguia falar de jeito nenhum. Era a frase inteira e simplesmente não saía, então eu tive que falar muito devagar para que todas as palavras saíssem, e daí o desespero começou a bater e foi um caos, mas foi muito engraçado.