Do Dgabc.com.br



28/08/2021 | 00:01



A Polícia Civil capturou um homem – cujo nome não foi informado –, de 32 anos, identificado como autor de um roubo a farmácia, praticado na última quarta-feira, em Santo André. Contra o acusado, encontrado em sua casa, no bairro Jardim Progresso, no município andreense, havia um mandado de prisão temporária.

Na data do crime, o autor havia comparecido ao estabelecimento para adquirir um remédio controlado, um psicotrópico com receita em nome de uma mulher, porém, após preencher um cadastro com seus dados a compra não foi efetivada. Instantes depois ele voltou armado e roubou R$ 280. O suspeito fugiu de carro, sendo que as placas foram anotadas pela vítima.

Na ocasião, um representante da farmácia acionou a PM (Polícia Militar) e os fatos foram apresentados à Polícia Civil. Ele foi capturado por agentes do 1º DP (Centro) São Bernardo, com apoio de uma equipe da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).