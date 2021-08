Whindersson Nunes nega conhecer jovem que afirmou ter uma amizade colorida com ele

27/08/2021 | 14:10



Whindersson Nunes veio a público desmentir a informação de que teria uma amizade colorida com a influenciadora Elise Ramalho. A notícia foi publicada pela colunista Fábia Oliveira, que fez uma entrevista com a jovem.

- A gente se entende, se admira, e eu gosto dele como pessoa. Temos um carinho tão grande um com o outro, sabe? É algo inexplicável. E ele me enxerga como alguém com quem possa se abrir, confiável. Até brincamos anteontem. Eu o pedi em casamento, e aceitou. Mas foi só uma brincadeirinha., contou Elise.

Entretanto, Whindersson afirmou em suas redes sociais que nunca sequer conheceu Elise.

Um Insta de 11 milhões de seguidores postou uma notícia falsa sobre eu estar conversando com uma menina que nunca vi, não conheço, tão pouco sei onde mora. Isso é muito sério, minha vida pessoal tem sido há anos a coisa que mais me atrapalha. Pessoas vão ser responsabilizadas.

Além disso, o humorista declarou que até amigos seus acreditaram na informação.

Bizarro ter que explicar para os meus amigos, sabe? Quando é para vocês, vocês resolvam o que vão achar do que leem por aí, mas meus amigos acreditando me irrita. Quando meus amigos acreditam em notícias falsas é porque realmente tá parecendo verdade, sério, tira minha paz.