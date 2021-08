Vitão desabafa sobre ataque de haters: -Caminho perigoso

27/08/2021 | 11:10



Vitão desabafou sobre os ataques de ódio que tem recebido na internet durante bate-papo com Ingrid Ohara, no programa MTVixe, no YouTube.

Ele, que recentemente lançou canção e foi alvo de críticas, afirmou que os ataques recebidos são perigosos e que podem levar as vítimas das agressões a um caminho perigoso:

- Pelo ser humano ser esse animal a ser estudado, que tem muito ódio no coração, a internet acaba sendo uma terra de ninguém. Principalmente neste momento de dificuldade no nosso país, acho que os ataques acabam levando a gente para um caminho tóxico e perigoso. Foi um ano em que eu fiz um detóx de internet e é difícil porque eu dependo dela para sobreviver, a música e qualquer forma de arte depende da internet para divulgar e levar os trabalhos para outras pessoa, declarou ele.

Na entrevista, que foi gravada antes dele e Luísa Sonza terminarem o namoro, o cantor ainda lembrou o trabalho que os dois realizavam juntos:

- Escrevemos bastante coisa juntos, sobre nós, sobre a nossa vivência, sobre nossa história juntos, disse.