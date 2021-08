Kim Kardashian aparece vestida de noiva em show de Kanye West - e internautas reclamam sobre ausência de Jay-Z

27/08/2021 | 11:10



Kanye West surpreendeu o público na última quinta-feira, dia 26! Isso porque o rapper fez uma apresentação para um evento do álbum Donda em Chicago, nos Estados Unidos.

Mas, segundo o site TMZ, uma participação chamou a atenção dos fãs. Durante o show, Kim Kardashian - ex de Kanye - surgiu vestida de noiva na música No Child Left Behind, a última da noite.

E não para por aí! De acordo com informações do jornal The Mirror, Kanye West também recebeu, no evento, o cantor Marilyn Manson - acusado de estupro e assédio - e o rapper DaBaby. Ele, inclusive, substituiu a participação de Jay-Z por DaBaby na faixa Jail - o que foi alvo de críticas dos internautas no Twitter, como você pode ver abaixo:

Acordei e acho que não superei que o Kanye tirou o Jay-Z da música. Meu coração está machucado.

O Kanye tirou versos do Jay-Z de Jail pra colocar o DaBaby??? Fim dos tempos mesmo, viu.

Que negócio é esse do Kanye ter tirado o Jay-Z????

Como é que alguém troca o Jay-Z pelo parolão do DaBaby? Até já perdi vontade de ouvir esse Donda.