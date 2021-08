Anac reajusta tarifas dos aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza

27/08/2021 | 08:31



A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou os tetos das tarifas dos aeroportos internacionais de Porto Alegre e Fortaleza, conforme decisões publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 27. O aumento abrange as tarifas de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia. Os novos valores passam a vigorar no dia 29 de agosto de 2021.