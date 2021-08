Filhas de Gugu Liberato esclarecem vídeo: - Não se trata da compra de um carro

27/08/2021 | 08:10



Sofia e Marina Liberato, filhas gêmeas de Gugu Liberato, usaram as redes sociais na noite da última quinta-feira, dia 26, para esclarecer as recentes polêmicas envolvendo a família.

Nesta semana, um vídeo delas reclamando da tia Aparecida Liberato, irmã de Gugu, que é inventariante da herança dele e quem controla o dinheiro que elas recebem, vazou na internet e até chegou a virar meme! Na publicação, elas afirmam que recebem uma quantia de dinheiro menor comparado ao irmão, João, e a avó, Dona Maria do Céu, desde a morte do pai. Também revelam que a tia não aceitou dar um aumento da mesada delas, que seria em torno dois mil e 600 reais, e que Sofia também não pode comprar o carro de luxo de seus sonhos, um Porsche, e precisou adquirir um carro que vale a metade do preço - que mais tarde teve seu valor revelado: cerca de 420 mil reais.

Diante da repercussão do vídeo, Sofia explicou que sua fala foi tirada de contexto, que o vídeo é parte de uma investigação e o processo está sob segredo de justiça, portanto, suas declarações não deveriam ter sido divulgadas ao público.

- Oi gente, tudo bem?! Então, eu estou fazendo este vídeo para esclarecer algumas coisas para vocês. Para todas as pessoas que estão me criticando e me julgando, já que houve o vazamento do vídeo, eu sugiro vocês a assistirem o vídeo inteiro, para vocês entenderem o contexto do vídeo. Vocês vão ver que na verdade não se trata de uma compra de um carro, se trata de um assunto muito mais sério e importante por trás disso. Também queria esclarecer que eu e minha irmã, a gente não deu e não daremos nenhuma entrevista para ninguém, tanto é que o nosso processo está sob segredo de justiça. Também queria falar mais uma coisa, que esse vídeo foi vazado sem o nosso consentimento, tanto é que só era pra ser visto pelos olhos da justiça. E os nossos advogados estão tomando todas as medidas possíveis para resolver isso!, disse Sofia.

Marina também publicou uma declaração parecida sobre o assunto, reforçando que as duas não falarão mais a respeito, uma vez que o processo está na justiça e corre em segredo:

- Oi gente! Eu estou passando aqui para esclarecer algumas coisas sobre um vídeo que está passando em várias redes sociais, sobre eu e a Sofia. Que a gente fez um vídeo e esse vídeo foi realmente um vazamento, que a gente não faz ideia de quem vazou esse vídeo, mas foi um vazamento e eu queria sugerir para vocês que estão nos criticando assistir o vídeo inteiro, porque realmente esse vídeo não é sobre uma compra de carro que a Sofia comentou, ele tem muito mais propósito do que isso. Ele é sobre um problema muito mais sério e muito maior, então eu também queria esclarecer que a gente não deu e a gente também não dará nenhuma entrevista, porque esse assunto é realmente bem sigiloso e é segredo de justiça. E por último, eu queria falar que os nossos advogados estão tomando as providências necessárias. Queria agradecer também todos vocês que me mandaram mensagens positivas e muito obrigada pelo carinho!

Em meio a tanto bafafá, o colunista Leo Dias divulgou que João Augusto Liberato, irmão das meninas, não estaria mais falando com Marina. Os dois cortaram completamente a relação e estão brigados. Isso porque, Marina teria apontado o irmão e a tia como cúmplices para melhor se beneficiarem do testamento de Gugu.

Enquanto as gêmeas se mostraram a favor da mãe, Rose Miriam, que busca o reconhecimento de união estável com o apresentador para ter direito a parte da herança, João se uniu à tia, nomeada inventariante. A família de Gugu alega que ele e Rose nunca tiveram uma relação e que ela é apenas mãe dos filhos dele.