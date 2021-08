Obituário - 27 de agosto de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/08/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Pedrina Diamantino, 97. Natural de Saúde (Bahia). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 23. Jardim da Colina.

Maria José Bulzico, 94. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rafael Julio de Oliveira, 89. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Lazara Rita da Silva, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Penha Peijão, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Xavier, 69. Natural de Queimadas (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silmara Aparecida Raposo Rezende, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria José Stringasci, 61. Natural de Mineiros do Tietê (São Paulo). Residia no Jardim Monte Líbano, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nivaldo Barbosa de Souza, 58. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marivalda Limeira de Moraes, 57. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Diarista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edvaldo José da Silva, 51. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pedreiro. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elen Vivili Rodrigues de Oliveira, 40. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 23, em Santo André. Jardim da Colina.

Laura Gomes Cardoso Abade, 13. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia no Jardim Valéria, em Guarulhos (São Paulo). Estudante. Dia 23, em Santo André. Cemitério Vila Rio, em Guarulhos (São Paulo).



SÃO BERNARDO

Navaki Uehara, 95. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Centro de São Paulo, Capital. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Olice Raiza, 93. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Takashi Mochikaya, 91. Natural do Japão. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

José Balequi, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Nair Caroza, 86. Natural de Elisiário (São Paulo). Residia no Jardim Jaú, Zona Leste de São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Alzira Maria da Silva, 82. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Pensionista. Dia 23, em Santo André. Jardim da Colina.

Ismael Montemurro, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 23, em Ribeirão Pires. Jardim da Colina.

Ariston Santos, 76. Natural de Mutuípe (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Aparecida Ramos Mayer, 74. Natural de Volta Redonda (Rio de Janeiro). Residia no Moinho Velho, em São Paulo, Capital. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Silvio Teixeira da Silva, 74. Natural de Monjolos (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Maria Bezerra Vieira, 73. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

César Teodoro Ribeiro, 72. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Ferreira Dias, 64. Natural de Salgueiro (Pernambuco). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Alberto Feiji Suenaga, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Doniana Regina Lourenço, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Edson Isaias Martins, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Jandira de Oliveira, 65. Natural de Mafra (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

José Marcilho Pereira, 43. Natural de Monte Horebe (Paraíba). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Bernardette Geralda Soave de Paula Lima, 83. Natural de Botelhos (Minas Gerais). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Flavia Regina Livieiro, 48. Natural de Mauá. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.