Cleo afasta boatos de primeira gravidez ao lado do marido e explica apelido da mãe, Glória Pires: Vovó Ninja

24/08/2021 | 10:10



Alarme falso! Parece que, apesar das especulações dos internautas, Cleo não está esperando o primeiro filho ao lado do esposo, Leandro D'Lucca. Os rumores de gravidez da artista passaram a circular na web depois que Leandro chamou Glória Pires - a mãe de Cleo - de vovó nas redes sociais, o que fez com que a atriz se pronunciasse através do Twitter.

Bem humorada, a artista deu risada das teorias de seus seguidores, e acabou explicando que o termo vovó usado pelo marido nada mais é que um apelido carinhoso que surgiu depois que Glória protagonizou um filme chamado Vovó Ninja.

Gente, eu amo a Internet! Bebês, eu não estou grávida, tá!? O Le chama minha mamãe de vovó porque fizemos um filme chamado Vovó Ninja [risos], ai, eu amo vocês!

No longa, Glória Pires vive a zen avó Arlete, que acaba revelando algumas habilidades fora do comum durante uma tentativa de roubo em seu sítio e vira alvo de investigação por parte dos netos, as crianças Davi, Elis e João.

Mistério resolvido!