Melo e Kubot confirmam favoritismo e estão nas quartas de final em Winston-Salem

24/08/2021 | 08:58



A dupla Marcelo Melo e Lukasz Kubot confirmou o seu favoritismo e estreou com vitória no ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos. Na noite de segunda-feira, os cabeças de chave número 1 derrotaram o indiano Siddanth Banthia e o americano Matthew Thomson por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4, após 1 hora e 4 minutos -, avançando às quartas de final. O brasileiro e o polonês são os atuais campeões do torneio, disputado no Wake Forest Tennis Complex, na Carolina do Norte.

Os próximos adversários, em data a ser definida, serão os irmãos britânicos Ken e Neal Skupski, que ganharam de virada na estreia do uruguaio Ariel Behar e do equatoriano Gonzalo Escobar por 2 sets a 1 - parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 10 a 5 no match tie-break.

"Jogamos muito bem. Eram adversários que não tínhamos visto jogar antes, convidados do torneio. Um jogo em que temos mais experiência, mais controle, mas ao mesmo tempo é perigoso. Eles acabaram tendo break acima no segundo set por duas vezes. Mas acho que nossa experiência, tranquilidade, ajudou bastante para conseguirmos a vitória. Muito importante, passo a passo. Uma preparação muito boa para o US Open. Quanto mais jogos fizermos, melhor para nós", explicou Melo.

No primeiro set, Melo e Kubot quebraram duas vezes o saque dos rivais, no quinto e no sétimo games, para dominar a parcial e vencer por 6/2. No segundo, uma sequência de breaks. Primeiro, dos adversários, abrindo 2/0. O brasileiros e o polonês devolveram e fizeram 2/1. Banthia e Thomson voltaram a quebrar e mais uma vez Melo e Kubot reagiram, conseguindo mais um break, no nono game, para fechar em 6/4.

No ranking mundial individual de duplas divulgado na segunda-feira pela ATP, Melo está em 20.º lugar, com 4.835 pontos. Kubot aparece na 19.ª colocação, com 4.880.