Camilla Parker Bowles, atual esposa de Princípe Charles revela: Nunca vou perdoar Meghan Markle

22/08/2021 | 15:11



O clima na família real britânica está para lá de tenso! Segundo informações divulgadas pelo The Mirror, a Duquesa de Cornualha, Camilla Parker Bowles - atual esposa do Príncipe Charles, teria afirmado:

- Nunca vou perdoar Meghan Markle por machucar Charles durante Megxit.

O termo Megxit foi criado para se referir a retirada do Duque de Sussex e de sua esposa das obrigações reais. Na prática, quer dizer que o casal escolheu deixar de representar oficialmente a rainha Elizabeth II e de receber dinheiro público para cumprir deveres da realeza.

A relação entre a Duquesa de Cornualha e Meghan Markle sempre foi amigável, mas após esses acontecimentos teria ficado estremecida. O ex- marido de Lady Di ficou muito abalado com a separação do casal e teve total apoio de Camilla para enfrentar a situação.