Excesso de veículos congestiona estradas rumo ao Litoral paulista

Do Diário do Grande ABC



21/08/2021 | 12:55



As rodovias Anchieta e Imigrantes, que cortam o Grande ABC wem direção à Baixada Santista, apresentam congestionamento no sentido Litoral paulista. O maior fluxo de veículos concentra-se entre o km 24 e o km 32 e do km 48 ao km 53 da Imigrantes.

Já a Anchieta sofre com o excesso de automóveis do km 26 ao km 31.

A Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), informa que as outras rodovias que conduzem à Baixada Santista têrm tráfego normal, que o tem é essolarado e a visibilidade, boa. Também informa que está em vigor a peração Descida 7X3. A descida é feita pelas pistas Sul e Norte da Via Anchieta e Sul da Imigrantes. A subida é realizada somente pela pista Norte da Imigrantes.