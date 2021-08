Luan Santana entrega intimidades durante jogo: Sexo a três e nudes

20/08/2021 | 08:10



Luan Santana fez revelações sobre sua vida íntima durante jogo do Eu Nunca com os amigos. Na última quinta-feira, dia 19, o cantor sertanejo pediu que seus seguidores mandassem perguntas no Instagram Stories para que ele e seus amigos respondessem, tendo que beber caso já tivessem feito algum dos questionamentos.

Durante a brincadeira, Luan confessou que já enviou nudes, fez sexo a três e até teve relação em público em uma escada de incêndio.

O sertanejo ainda entregou que já ficou com mulher de algum conhecido seu, que já disse eu te amo sem amar realmente a pessoa, que já fez sexo com alguém pensando em outra pessoa e também já dormiu com uma pessoa, mas acordou sem lembrar o nome dela.

- É raro, mas acontece muito, brincou ele, sobre a situação em que acaba não lembrando o nome da companhia.

Sem receios, Luan também contou que já broxou na hora H.