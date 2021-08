Ribeirão Pires vacina 16 anos nesta terça-feira e 15 ou mais na quarta

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



16/08/2021 | 19:34



A cidade de Ribeirão Pires segue avançando no calendário vacinal contra a covid-19. Nesta terça-feira (17) será

iniciada a imunização de adolescentes com 16 anos e na quarta-feira (18)para quem tem 15 anos ou mais.

Para a vacinação deste grupo, será necessária a apresentação do documento com foto e número do CPF, além do comprovante de residência de Ribeirão Pires no nome dos pais. A cidade também dá continuidade na vacinação dos jovens com comorbidades a partir dos 12 anos, que devem apresentar também o laudo médico.

A vacinação ocorre no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193) das 8h às 16h, tanto para pedestres

como em formato drive thru.

Solidariedade

Ribeirão Pires segue arrecadando alimentos não perecíveis, que serão destinados à população em vulnerabilidade

social. As doações podem ser realizadas no drive thru do Complexo Ayrton Senna.