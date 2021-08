Intolerantes ao glúten pedem atenção do comércio local

Bia Moço



16/08/2021 | 07:12



Sair de casa para comer sem se preocupar com restrições no cardápio é uma realidade para a maioria das pessoas. No entanto, existem exceções, que também merecem respeito e atenção, como os celíacos, indivíduos intolerantes ao glúten, proteína presente em vários cereais, como o trigo e a cevada. Ação de uma família de São Caetano, que se viu sem alternativas para levar a filha a restaurantes, alertou o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), que começará a instruir estabelecimentos da região a terem mais cuidado com este público.

Mariana Mautone, 12 anos, sofre com o problema há 11. Em janeiro, ela recebeu o diagnóstico de doença celíaca. Desde bebê, a menina sofria com gases e prisão de ventre, além de ter altura abaixo do esperado para a idade. A mãe, Rosângela de Araújo Mautone, 44, disse que “negligenciou” os sintomas, por pensar que fossem comuns, sobretudo a estatura, já que a família é de pessoas “baixinhas”. Mas, ao saber da doença, a família de São Caetano se viu em situação difícil, sobretudo porque não há cosméticos e remédios com especificação aos celíacos, e restaurantes nem sempre sabem o que é a doença, ou como produzir alimentos para este público.

“A Mariana não pode ter a contaminação cruzada, ou seja, quando a comida sem glúten é preparada no mesmo espaço que a comum”, disse Ronsângela, que procurou o Sehal depois de notar que, além da filha, diversas pessoas sofrem com a falta de informação social e inclusão alimentar. “É uma dor que chega a ser física. Hoje, na minha casa, ninguém mais come glúten por ela. Meu marido (Cleber Mautone, 45), não sabia nem fritar um ovo e agora cozinha tudo para ela em casa. Mas ainda tenho minha filha mais velha (Isabela, 15), que come alguns alimentos comuns, tenho dó de tirar.”

Mariana revelou que pizza e lasanha são suas comidas favoritas e que, às vezes, sente falta de comer igual a todo mundo. “Mas a comida (sem glúten) é gostosa”, disse a menina, que está descobrindo cardápios alternativos para sua nova vida.

Presidente do Sehal, Beto Moreira destacou a atitude de Rosângela, que procurou o sindicato para alertar um problema que diversas pessoas enfrentam na região, sobretudo em shoppings, que não têm espaços específicos ao público. “Achei muito bom o Sehal ter sido procurado por essa senhora. Isso mostra que o nosso trabalho chega até mesmo naquele que não é o nosso representado legalmente. E, além disso, também evidencia que a entidade pode e deve trabalhar junto com a sua base de bares e restaurantes para também atender às necessidades de públicos específicos, e mesmo aqueles que optarem por refeições diferenciadas como os veganos e vegetarianos”, frisou.

A INTOLERÂNCIA

Há diferença entre ser celíaco ou intolerante à proteína. O endocrinologista Márcio Krakauer e a nutricionista especializada em nutrição materno infantil, clínica e ortomolecular Juliana Fagiani explicaram que a pessoa celíaca é aquela que possui a doença autoimune, genética, e que se descobre através de exames clínicos e laboratoriais, como de sangue e biópsia do intestino.

A gravidade do problema pode, por exemplo, causar anemia, osteoporose, perda ou ganho de peso excessivos, e deficit no crescimento infantil. Já o intolerante ao glúten nem sempre tem o diagnóstico celíaco, e é avaliado clinicamente devido aos sintomas e, às vezes, cortando a alimentação específica por uma semana descobre-se que o mal-estar pode estar relacionado aos alimentos.

Embora seja agressiva, nem sempre é fácil identificar a doença e a intolerância ao glúten. Normalmente, os sintomas aparecem na primeira infância, devido à introdução de alimentos farináceos, mas há quem só descubra na vida adulta. Juliana explicou que os sintomas acabam confundindo as pessoas, já que, além de alterações intestinais, há quem tenha erupções cutâneas, aftas, refluxo ácido e dor nas articulações, entre outros. “É importante que um paciente com muitos desses sintomas tenha atendimento de uma medicina integrativa para se ter esse diagnóstico”, destacou a especialista.

Experiência caseira vira negócio

O que era apenas uma experimentação caseira tornou-se “uma missão de vida”. É assim que o casal Vanessa Dellabarba, 43 anos, e Anderson Muniz, 40, descrevem o nascimento do Pandafit, restaurante, pizzaria e padaria sem glúten em São Caetano.

Ex-mecânico, Anderson começou a fazer pães em casa e, um dia, com farinha sem glúten, após três tentativas erradas e uma certa, levou a fornada aos amigos da academia. O pãozinho com batata-doce fez sucesso e a produção caseira do alimento passou a ser um negócio. “Mas começamos a receber mensagens de pessoas pedindo para que a gente continuasse, porque o pão tinha salvado o café, o lanche, coisas assim”, contou Vanessa, que era professora de inglês.

O casal começou a produzir alimentos sem lactose, açúcar, carboidratos, veganos, funcionais e atender todos os públicos que têm, ou optam por ter restrições. Hoje, o Pandafit não tem nenhum alimento com glúten, e oferece padaria, pizzaria e restaurante. “É nosso propósito ajudar essas pessoas. Nossa intenção é crescer, e levar a marca para outras cidades e shoppings, porque queremos manter a inclusão alimentar que, por ser um público restrito, quase não tem investimento no setor”, vislumbrou Anderson.