Mauá e Ribeirão iniciam vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos

Yara Ferraz



15/08/2021 | 07:36



Mauá e Ribeirão Pires iniciaram ontem a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes entre 12 e 17 anos de idade com comorbidades. Hoje, Rio Grande da Serra dá início à imunização desta mesma faixa. Ontem, Santo André e São Bernardo também anunciaram a abertura de agendamento para este público.

No total, já foram aplicadas 2,59 milhões de doses já foram aplicadas na região, sendo 30.333 apenas ontem. Com 726.157 frações aplicadas, Santo André alcançou a marca de 93% da população adulta com pelo menos uma dose de vacina recebida.

Na cidade, os drive-thrus da vacinação funcionam até as 22h e estão vacinando a última faixa etária do público adulto, de 18 a 24 anos, com direito a ‘balada’, com luzes e música. “Este público está animado para receber sua primeira dose e nós estamos contentes também por estarmos bem acima dos 90% dos adultos vacinados e caminhando para nos próximos dias encerrarmos este público, passando a atender os adolescentes. Estamos muito próximos de vencer esta guerra, mas seguimos com todos cuidados, atenção total e com calma para que tenhamos todos os andreenses com a segunda dose em um breve período”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Além de aplicar a primeira dose em moradores de 18 a 24 anos, Santo André está aplicando a segunda dose para munícipes de 30 a 36 anos sem comorbidades que tomaram Coronavac. É necessário realizar agendamento pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid.

ADOLESCENTES

Em Mauá, o mutirão contra a Covid vacinou 2.270 pessoas ontem. O município, entretanto, não distinguiu quantas frações representavam primeira ou segunda dose. Além de iniciar a imunização a jovens de 12 a 17 anos com comorbidades, o intuito foi ampliar a cobertura vacinal a munícipes com 18 anos ou mais. Já em Ribeirão Pires, foram 167 jovens imunizados. Rio Grande da Serra, por sua vez, dá início hoje à campanha para esta faixa etária no drive-thru ao lado da UBS central, das 9h às 14h.

CASOS

Na região foram registrados mais 254 casos da doença, totalizando 243.058. Também foram mais sete mortes pela Covid-19, com total de 9.832 desde o início da pandemia. No fim de semana, somente Santo André, São Bernardo e São Caetano atualizam os números na região.

No País, são 31.142 novos diagnósticos da Covid-19 em 24 horas, que totaliza 20,35 milhões de infectados desde março do ano passado. No País, já são 568.788 mortes.

O Estado de São Paulo bateu a marca de 4,164 milhões de casos durante toda a pandemia e 142.528 mortes. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado hoje é de 44,1% e na Grande São Paulo é de 42%.