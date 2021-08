Morre aos 77 anos Carlos Andrade, fundador da Caoa

Yara Ferraz



15/08/2021 | 07:39



Fundador da Caoa, o empresário Carlos Alberto Oliveira Andrade, 77 anos, morreu na madrugada de ontem. O anúncio foi feito por nota divulgada pela diretoria da empresa, que preferiu não divulgar causa da morte a pedido da família. “Dr. Carlos estava com a saúde debilitada por conta de um tratamento de saúde e faleceu durante o sono ao lado de sua esposa e filhos”, informou.

Formado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, o paraibano era conhecido como bom negociador. Vindo de uma família de 17 irmãos, trabalhava como cirurgião quando comprou, em 1979, um Ford Landau em uma concessionária da marca em Campina Grande, na Paraíba. A revenda quebrou, e Carlos Alberto decidiu comprar a empresa – pagando barato –, para compensar a perda do dinheiro do carro. Fundou ali a Caoa, que leva as iniciais do seu nome completo. Em seis anos, se tornou a maior revendedora da Ford do Brasil.

Com a abertura do mercado automotivo, nos anos 1990, a Caoa passou a importar e a revender carros da Renault, que não tinha produção local na época. Mais tarde, se tornou a revendedora oficial da japonesa Subaru e da sul-coreana Hyundai. Em 2007, o empresário investiu R$ 1,2 bilhão na Caoa Montadora de Veículos e passou a produzir os automóveis da Hyundai em Anápolis, Goiás. Dez anos depois, pagou US$ 60 milhões pelo controle da chinesa Chery no Brasil, que se tornou Caoa Chery. Em 2017, a empresa inaugurou sua segunda planta em Jacareí, Interior de São Paulo.

Em 2019, a Caoa chegou a s interessar pela aquisição da fábrica da Ford, em São Bernardo, quando a norte-americana anunciou a saída da região. Apesar das conversas, que incluíram a assinatura de protocolo de intenções no Palácio dos Bandeirantes, a negociação não se concretizou. (Com Estadão Conteúdo)