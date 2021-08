Jubileu da Assunção

Ademir Médici



A criação da Paróquia de Nossa Senhora Assunção deu-se em 14 de agosto de 1956, e leva a assinatura do primeiro bispo da Diocese de Santo André, dom Jorge Marcos de Oliveira.

Um nome é sempre lembrado, o de Cristiano Angeli. Na garagem da sua casa foram celebradas as primeiras missas. Num segundo momento, Cristiano doa a área para a construção da matriz do bairro. Com a morte do benfeitor, em 1959, seu nome é dado à rua onde está a igreja: Rua Cristiano Angeli, antiga Rua das Palmeiras.

O jubileu de 65 anos de criação da Paróquia Nossa Senhora da Assunção começou a ser comemorado dia 12, com a abertura da Semana da Família e o tema ‘Maria, Modelo de Unidade e Mãe da Esperança’. Completou-se o triduo ontem e hoje, domingo festivo, haverá missa solene às 7h, 9h e 19h.

O atual pároco é o padre Paulo Bezerra de Carvalho, sucessor do monsenhor Girolamo Noviello (monsenhor Jerônimo) e do padre Pedro Raimundo Dias. Monsenhor Jerônimo, ao deixar a paróquia, retornou à Itália, onde vive. Ele foi vigário geral da Diocese de Santo André.

HISTÓRIA

Neste jubileu 2021, a paróquia do bairro Assunção está reunindo a documentação sobre a sua história. E a tela de pano centenária com a imagem da padroeira, doação da família Angeli, permanece intacta, devendo ser exposta.

A tela foi pintada no início do século XX e guardada em capela particular da família Angeli. A capela veio ao chão quando da construção da Via Anchieta.

Os Angeli mudaram para a então Linha Jurubatuba. Trouxeram a tela.

Aos pés da pintura de Nossa Senhora, os padres Fiorente Elena e Pedro Celotto celebraram as primeiras missas do bairro, na garagem dos caminhões de Cristiano Angeli.

Uma linda história, documentada no livro Semente do Grande ABC, editado em 2012 pela primeira paróquia da Diocese, a Matriz da Boa Viagem.

Diário há meio século

Domingo, 15 de agosto de 1971 – ano 13, edição 1614

Manchete – Via Anchieta congestionada: prioridade à construção da Rodovia dos Imigrantes

Cidade da criança – Inaugurado em seu salão de exposições a 1ª Mostra de Pinturas Incrustadas em Pedras de Kosaku Susuki.

Diadema – Inaugurado o Fred’s Indonesian Restaurant, à Rua Mata Virgem, 90, em Eldorado, propriedade de Fredy Hoedt.

Nota – Eldorado, em torno de braços da Represa Billings, ainda era um recanto aprazível há meio século. Local de concentração dos jogadores do Palmeiras e de lazer de artistas que fizeram sucesso com o programa Jovem Guarda, liderado por Roberto Carlos.

Também aniversariam em 15 de agosto: Abaetetuba (Pará); Aquidauana (Mato Grosso); Bom Jesus do Itabapoana (Rio de Janeiro); Cabo Verde (Minas Gerais); Ipirá (Bahia); Ipira e Peritiba (Santa Catarina); e São Patrício (Goiás).