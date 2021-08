Isabelle Drummond é acusada de construir igreja em imóvel alugado sem autorização

14/08/2021 | 11:10



Não é muito comum vermos Isabelle Drummond envolvida em polêmicas, no entanto, o nome da atriz virou um dos assuntos mais comentados do Twitter na manhã deste sábado (14), por ter construído uma igreja no quintal de uma casa alugada.

A proprietária do imóvel, a produtora audiovisual Mariana Rocha, publicou nas redes sociais que Drummond usou o espaço por dois anos, mas nunca teve permissão para realizar a construção. Quando questionada, a artista bloqueou Mariana para não manter contato.

Inacreditável. A atriz Isabelle Drummond alugou minha casa, construiu uma IGREJA no meu quintal sem a minha autorização e, para minha surpresa, me bloqueou nas redes sociais. Por que? Ninguém sabe que ela tem uma igreja evangélica? [...] Só eu não sabia, porque moro em São Paulo. Meu vizinho no Rio de Janeiro foi quem me falou da igreja. Mas não era segredo. Sendo ela uma pessoa pública, com uma igreja que também recebe abertamente as pessoas, dificilmente seria um segredo. E se tem CNPJ, também é público, escreveu.

A produtora ainda revelou que Isabelle derrubou a construção assim que o assunto foi abordado na internet. Até o presente momento, a atriz não se pronunciou sobre o assunto.