Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/08/2021 | 00:01



Três cidades do Grande ABC iniciam a imunização contra o coronavírus de jovens de 12 a 17 anos com comorbidades neste fim de semana. Ribeirão Pires e Mauá imunizam esse grupo hoje, enquanto que Rio Grande da Serra protege crianças e adolescentes desta faixa etária amanhã. Nas outras cidades eventos especiais marcam o último fim de semana de vacinação regular dos adultos com a primeira dose.

Em Ribeirão Pires, a vacinação de moradores de 12 a 17 anos com comorbidades acontece no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193) das 8h às 16h, tanto para pedestres como em formato drive-trhu.

Já em Mauá, a aplicação será das 9h às 16h30 em oito UBSs (Unidades Básicas de Saúde) – Magini, Zaíra 1, Zaíra 2, Flórida, Santista, São João, Feital e Parque São Vicente. Todos os locais também vão imunizar moradores com 18 anos ou mais. Os adultos ainda podem se proteger da Covid em tenda que fica na Praça 22 de Novembro.

Em Rio Grande da Serra a vacinação dos jovens de 12 a 17 anos com comorbidades começa amanhã, no drive-thru montado na Rua Prefeito Cido Franco, 530, ao lado da UBS Central, das 9h às 14h.

Em todas as cidades é preciso apresentar o CPF da criança ou do adolescente, além de documento com foto, comprovante de residência no nome dos pais e relatório ou laudo médico atestando a comorbidade ou deficiência. É necessário que o munícipe esteja acompanhado de um responsável.



OUTRAS CIDADES

Para atrair os jovens de 18 anos – ou os mais velhos que perderam a data da vacinação – para os postos de vacinação, as cidades prometem eventos especiais neste fim de semana. Em Santo André, por exemplo, os drive-thru ganharam iluminação especial e até a presença de um DJ. Além disso, a cidade ampliou o horário de funcionamento dos drive-thrus até domingo, com funcionamento das 8h às 22h. O município exige agendamento prévio no site psa.santoandre.br/vacinacovid.

Em São Bernardo, a Prefeitura promove 24 horas de vacinação contra a Covid para os públicos acima de 18 anos. Com isso, a expectativa é que mais de 98% da população elegível esteja com pelo menos uma dose da proteção aplicada até domingo. Serão 12h de trabalho no sábado e mais 12h no domingo, com atendimento das 8h às 20h nos dois dias, nos sete postos avançados do município. Também é necessário agendamento por meio do site saobernardo.sp.gov.br/coronavírus.

Diadema também fará mutirão da vacinação hoje nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) com exceção das unidades do Centro e do Parque Real. O Teatro Clara Nunes e o Quarteirão da Saúde também serão postos de vacinação. Será o primeiro dia de imunização para moradores com 18 anos, que podem se proteger das 8h30 às 16h.



CENÁRIO

Ontem, as sete cidades do Grande ABC aplicaram, juntas, 29.856 doses das vacinas contra a Covid, sendo 21.336 referentes ao início da cobertura vacinal e 8.520 de reforço. Assim, no total, a região já ministrou 1.834.618 primeiras doses e 727.972 segundas doses.

Levando em conta a população geral, 65,3% já iniciaram o esquema vacinal e 25,9% estão com o esquema completo – veja na página 4 a situação de cada cidade da região. Já no recorte apenas com o público com 18 anos ou mais, 87,7% já recebeu uma dose e 34,8% estão totalmente protegidos.