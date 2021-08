MC Negão da BL é o quinto exilado da Ilha Record após perder Desafio da Sobrevivência para Thomaz Costa

13/08/2021 | 00:10



MC Negão da BL está fora da Ilha Record! Logo depois que o Guardião fez uma visitinha surpresa e enviou Claudinho direto para a Caverna do Exílio, Thomaz Costa e MC Negão da BL, os dois exploradores mais votados do ciclo, se enfrentaram no Desafio de Sobrevivência, mas o cantor não conseguiu superar o ex-namorado de Larissa Manoela e foi exilado.

Negão da BL foi indicado pelo comandante Pyong Lee, enquanto Thomaz foi o alvo de votos dos participantes da Vila. Com os olhos vendados, os dois batalharam pela vaga no reality em uma prova que consistia passar por um labirinto para cumprir uma série de atividades, como arremesso de bolas e quebra-cabeça. O ator conseguiu finalizar o desafio em primeiro lugar, e continua na disputa pelo prêmio de meio milhão de reais, enquanto o adversário se enrolou no labirinto e não saiu da primeira fase. A partir de agora, Matheus passará a conviver com Dinei, Mirella, Lucas e Claudinho no Exílio, podendo manipular o jogo dos outros exploradores.