Marido de Carla Daniel morre após cair da Pedra do Arpoador e atriz lamenta: Estou com o coração partido

11/08/2021 | 16:10



A atriz Carla Daniel, filha do diretor Daniel Filho, da TV Globo, usou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 11, para lamentar a morte do marido, Sergio Stamile. Segundo informações do jornal O Dia, o empresário estava meditando na Pedra do Arpoardo, na cidade do Rio de Janeiro, quando se desequilibrou e caiu.

O corpo foi encontrado na última terça-feira, dia 10, entre as praias de Ipanema e Arpoador. A polícia ainda investiga as circunstâncias do acidente e a perícia no local está em busca de testemunhas que possam esclarecer o caso.

Em um post no Instagram, Carla escreveu uma homenagem para Sergio.

Meu grande amor me deixou hoje. Estou com o coração partido! Queria tanto mais juntos mas agradeço todos os momentos que tivemos. O bem que vc me fez, sua generosidade, sabedoria. Encontro de almas literalmente. Te amo para sempre, meu grande amor. E todo seu enorme coração que você ficará sempre na minha alma.