Mesas digitalizadoras: 5 dos melhores modelos do mercado brasileiro

Marcella Blass

Do 33Giga



11/08/2021 | 08:18



As mesas digitalizadoras têm ganhado cada vez mais espaço no Brasil entre usuários iniciantes, intermediários e profissionais. Atualmente, a Wacom é a fabricante de maior expressão no país, sendo responsável pela maioria dos modelos à disposição no mercado.

Mas, independentemente da marca, na hora de escolher um modelo, é importante lembrar que esse produto existe para digitalizar a experiência de uso do lápis no papel. Por isso, mais do que tamanho e conectividade, é fundamental avaliar pontos como pressão e ergonomia da caneta, por exemplo.

Para ajudar quem está em processo de avaliação para comprar uma mesa digitalizadora, o 33Giga fez uma lista com alguns dos melhores modelos disponíveis no Brasil para usuários com diferentes níveis de experiência. Veja só!

Uma das melhores opções para quem é iniciante, o modelo oferece bom custo-benefício. Por um preço sugerido de R$ 411 (mas disponível pela metade em marketplaces como a Amazon), ela entrega um produto de performance básica e com área ativa reduzida (152x95mm), mas bastante durável e compacto. O aparelho é ideal para quem quer testar o primeiro contato e a adaptação com essa tecnologia antes de investir em um modelo mais caro.

Mais uma opção para usuários iniciantes, esse modelo traz algumas opções que vão ajuda-los a alcançar um nível acima. Por preço médio de R$ 750, ele tem, por exemplo, quatro botões físicos (e mais dois na caneta) que podem ser personalizados livremente – criando atalhos para otimizar a rotina de trabalho. A mesa possui, ainda, mais de 4 mil níveis de pressão para atender a diferentes necessidades e rotinas de trabalho.

Destaque entre os modelos intermediários, essa mesa digitalizadora tem área ativa de 221x138mm e mais de 8 mil níveis de pressão. Ideal para quem está se profissionalizando e busca um produto de qualidade superior, o aparelho oferece oito teclas expressas programáveis no painel, compatibilidade com Windows, Mac e Android, além de custo-benefício atrativo (seu preço sugerido é de R$685).

Na linha das intermediárias, o modelo é compacto e fininho, mas tem uma boa área ativa para a categoria. Ele também traz para o usuário quatro botões personalizáveis (e mais dois na caneta) para pular de um software para o outro com mais facilidade, de acordo com seu processo criativo, em uma experiência totalmente sem fio. Por cerca de R$ 2.100, é um excelente alternativa para quem ainda não pode investir em um modelo avançado, mas precisa de especificações profissionais.

Na lista dos melhores modelos profissionais, a mesa conta com oito botões personalizáveis para aplicativos – com foco em aumentar a produtividade do usuário durante o uso. Apesar de ser o maior modelo da lista, ela é a que mais capricha no quesito conforto. Além disso, garante uma excelente área ativa, multitouch e é totalmente sem fio. Por outro lado, o preço também é mais alto, cerca de R$ 5 mil, mas o valor pode fazer sentido para quem tem o produto como meio principal para executar sua rotina de trabalho.