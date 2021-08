Justin Bieber e Demi Lovato são confirmados no Rock in Rio 2022

11/08/2021 | 08:10



2022 promete! Na última terça-feira, dia 10, Justin Bieber e Demi Lovato foram anunciados como as primeiras atrações confirmadas do Rock in Rio do próximo ano!

Justin Bieber será a atração principal do dia 4 de setembro. Demi Lovato também se apresenta no mesmo dia e os dois subirão no Palco Mundo.

O festival está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 na Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A nona edição do Rock in Rio aconteceria neste ano, mas foi adiada em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O anúncio da nova data foi feito em março de 2021.

Os ingressos para a entrada no evento começarão ainda neste ano, mas ainda não há data anunciada.