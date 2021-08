Justiça indefere liminar de Alex contra moradora que o chamou de ‘vendido’

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/08/2021 | 00:32



A juíza Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva Politi, da 2ª Vara Criminal de São Bernardo, rejeitou pedido de liminar em processo movido pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) contra Telma de Cássia Pereira, ativista da causa animal conhecida como Telma do Passatinho. O parlamentar já recorreu.



A ação foi movida depois que Telma do Passatinho criticou Alex em agosto de 2020. À ocasião, o deputado gravava um vídeo em frente ao Paço para anunciar que não seria candidato à Prefeitura naquele ano – apoiou a reeleição do prefeito Orlando Morando (PSDB). A moradora do Riacho Grande aparece na gravação dizendo que Alex havia se vendido para Morando.



Houve confusão, com Alex sendo apartado por assessores e um GCM (Guarda-Civil Municipal) que acompanhava a cena. . “Alex Manente, que vergonha, hein! Se vender para o Orlando Morando. Meteu o pau no Orlando Morando e se vendeu. Você e o Julinho Fuzari (DEM, vereador). Que vergonha, hein. Vem fazer política aqui. Você se vendeu para o PT”, disse Telma, à época, em referência ao apoio de Alex para o então candidato Luiz Marinho (PT) no segundo turno na eleição de 2008 – o petista superou Morando naquele pleito.



Para a juíza, “não se vislumbra a existência de provas a caracterizar o dolo de ofender nas condutas em tese praticadas pela querelada (Telma), mas, sim, uma provocação a um agente político que, pela própria condição do cargo que ocupa junto à administração, está sujeito a críticas e indagações que tenham, até mesmo, conotação de provocação, sem demonstrar os elementos capazes de aferir a configuração típica dos crimes capitulados na queira-crime”.



A defesa de Alex já ingressou com recurso contra a decisão preliminar do juízo da 2ª Vara Criminal de São Bernardo.



À época dos acontecimentos, Alex alegou que Telma havia sido “partidária” e que tinha gravado o vídeo dela “a favor do PT”. “Tem o dedo do PT, o PT está espalhando isso”, avaliou.