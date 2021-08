Senado dos EUA avança com votações e pode aprovar pacote de infraestrutura

09/08/2021 | 07:18



O pacote de infraestrutura bipartidário de quase US$ 1 trilhão superou no domingo, 8, algumas barreiras finais de procedimentos no Senado dos Estados Unidos. Com isso, a legislação está em vias de ser aprovada facilmente na Casa nos próximos dias.

Embora republicanos e democratas tenha discordado no fim de semana sobre como avaliar emendas adicionais ao texto, eles avançaram com votos de procedimentos em uma base bipartidária. Até 18 republicanos uniram-se aos democratas em várias dessas moções.

Na Câmara dos Representantes, o projeto deve enfrentar mais complicações. A presidente da Casa, a democrata Nancy Pelosi, afirma que não tramitará o texto até que o Senado aprove uma lei de US$ 3,5 trilhões com medidas contra a pobreza e o aquecimento climático.

O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, também trabalha para que seu partido avance com esse pacote nos próximos dias.