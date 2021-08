Restaurantes estimam alta de até 20% no movimento

Yara Ferraz



07/08/2021 | 07:43



Os restaurantes da região se preparam para receber famílias neste Dia dos Pais, comemorado amanhã. A data é a primeira, desde o início da pandemia, em que os estabelecimentos vão poder funcionar em horário normal. A expectativa é de um movimento pelo menos 20% maior do que em domingos comuns.

De acordo com o presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), Beto Moreira, não é possível fazer comparações com a data do ano passado, já que bares e restaurantes estavam fechados, assim como todo o comércio não essencial, como uma das medidas para conter o avanço do novo coronavírus.

“Depois, tiveram outras datas, mas com restrições. Esta é a primeira mais perto da normalidade. As pessoas estão carentes de se encontrar e querer juntar a família, então apostamos em alta de movimento nos restaurantes e no serviço de delivery”, disse o dirigente, complementando que isso ocorre também por causa do avanço da campanha de vacinação contra a doença.

Segundo ele, a expectativa é conseguir ficar próximo do nível de movimento do Dia dos Pais de 2019. “Também precisamos lembrar que os preços aumentaram muito, principalmente do gás de cozinha e da carne bovina. Isso prejudicou bastante a nossa operação”, disse.

SUPERMERCADO

Até amanhã, as galerias das unidades Anchieta, em São Bernardo, e da Pedro Américo, em Santo André, administradas pelo Carrefour Property, área de negócios do Grupo Carrefour, estão com uma promoção especial para a data.

A cada R$ 150 em compras nas lojas da galeria dos hipermercados os clientes concorrem a três vales-compras, no valor de R$ 2.000, que podem ser gastos tanto no supermercado quanto nas lojas das galerias. Caso as compras sejam feitas com o cartão Carrefour, os clientes ganharão cupons em dobro para aumentar suas chances no sorteio.