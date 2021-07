Douglas Sampaio revela que já ficou com homem: - Não tenho problema nenhum com isso

29/07/2021 | 14:10



Em entrevista para o programa Na Real, do canal do YouTube de Bruno Di Simone, Douglas Sampaio falou sobre sua vida pessoal. O ator relembrou sua passagem pelo reality show A Fazenda 8, do qual saiu campeão, além dos problemas com Mara Maravilha e do relacionamento com Rayanne Morais.

- Faltaram 25 centavos na passagem e eu fui expulso do ônibus. Três meses depois eu ganhei o programa [A Fazenda]. Um prêmio de dois milhões [de reais], relembrou ele.

Logo em seguida, Douglas contou que foi difícil conviver com Mara Maravilha no reality:

- Nem todas as pessoas são queridas e agradáveis de se conviver. A Mara é péssima de conviver. Ela é porca. Fez xixi no meio do programa, na grama. Sujou tudo com cocô, menstruação na parede. Tinha absorvente colado na parede.

O ator relembrou o relacionamento conturbado com Rayanne, que começou em A Fazenda:

- Eu me apaixonei lá dentro pela Rayanne. (...) Eu estava dormindo com uma pessoa num dia, e dois dias depois essa pessoa que estava dormindo comigo estava de frente para um delegado dando um depoimento falso para eu ser preso.

Ele foi acusado de agressão e cárcere privado e contou que foi abordado dentro de casa. Cinco anos depois, o ator foi inocentado:

- Fui acordado por um policial que estaria ali para resgatar ela de uma agressão e de cárcere privado.

Douglas Sampaio também teve uma relação com a atriz Jennifer Oliveira, e novamente foi acusado de agressão. Ele falou sobre o assunto:

- A Jeniffer me acusou de agressão sabendo que eu estava no meio de um processo.

Por fim, o ator revelou que já ficou com homens, mas que não se considera bissexual:

- Não tenho problema nenhum com isso. É uma pergunta que me fazem frequentemente. Eu não me defino bissexual, não.