Iconografia enriquecida. Um passeio na Fazenda dos Beneditinos.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/07/2021 | 00:01



A antiga capela.

E o São Caetano Velho

Texto: Maria de Lourdes Pires de Barros

A inspiração veio da leitura dos livros de José de Souza Martins: Subúrbio (1992, pp 53 a 58) e São Caetano do Sul em IV Séculos de História (1957, cap. IX).

Nessas obras estão descritas como eram, respectivamente, a casa-grande da fazenda beneditina do Tijucuçu (depois Fazenda de São Caetano do Tijucuçu, a partir de 1743) e a antiga capela de São Caetano em dois momentos (primeiro entre 1717 e 1720, depois, entre 1769 e 1784, quando sofreu ampla reforma) e, por fim, com sua forma atual, baseada na conhecida foto de 1908, já uma igreja.

Aproveitei as descrições e arrisquei desenhar.

Também estou enviando uma foto extraída do livreto Pagine di Verità e di Vita (1927), de Renato Bellucci: uma antiga imagem do padroeiro, conhecida como ‘São Caetano Velho’ e que ainda podia ser vista na igreja quando do cinquentenário da fundação do núcleo colonial. Minha pergunta é: aonde ela foi parar?

