A cidade e suas marcas. E uma sugestão à Pró-Memória

É uma linda história, repleta de nuances e episódios. A população se organizando, em suas várias fases: as religiosas, as duas entidades diretamente ligadas aos imigrantes italianos, a organização dos migrantes em torno da Associação Brasil Unido, as Sociedades Amigos de Bairros, os clubes esportivos.

Um resumo de tudo isso pode ser buscado nos suplementos de aniversário publicados pelo Diário do Grande ABC nos últimos 50 anos. Em cada edição, registros da evolução da cidade, com depoimentos de muitas gerações.

Essas edições especiais estão no acervo que o Diário repassou neste ano à Fundação Pró-Memória de São Caetano. Reunir este material seria forma de entender como tudo aconteceu.

Fica a sugestão para uma nova dobradinha município-Diário do Grande ABC, com uma dica a mais: reunir o máximo de trabalhos acadêmicos realizados nestes anos todos.

Esta Semana São Caetano 2021 lembrará um projeto importante que alunos e professores da USCS (Universidade São Caetano) desenvolveram em 2016. Vídeos maravilhosos foram elaborados, e de cada um deles Memória falará, auscultando alunos e professores.

Esta semana trará também uma iconografia inédita elaborada por uma professora da terra, estudiosa da cidade, que procurou retratar, com base em trabalhos acadêmicos, a fisionomia da Fazenda dos Beneditinos. Trata-se da professora Maria de Lourdes Pires de Barros, que estará conosco amanhã, neste espaço.

Por fim, acolhemos um troféu que marcou época nos meios artísticos da cidade de São Caetano, iniciativa da saudosa Rádio Cacique, de São Caetano.

Você se lembra do Troféu Rádio Cacique? O pesquisador Luiz Domingos Romano não nos deixa esquecer, enviando uma foto do troféu, levantado por seu pai, o saudoso massagista Mário Romano.

Diário há meio século

Quarta-feira, 28 de julho de 1971 – ano 13, edição 1598

Manchete – Billings une ABC a Figueiredo Ferraz, prefeito de São Paulo

Os prefeitos da região deverão se unir para apoiar a iniciativa do prefeito de São Paulo, de evitar a poluição das águas da Represa Billings.

Aumentava a poluição do manancial, que recebia toda a carga de esgoto proveniente do Rio Pinheiros.

Santo André – O prefeito Newton Brandão assinava a escritura de venda de uma área de 528.736 metros quadrados, que pertencia à Rede Ferroviária Federal e que passava ao domínio da Prefeitura.

Foi a maior transação imobiliária realizada pelo município. Uma área entre a Vila Assunção e bairro Paraíso destinada à construção do Parque Central.

Em 28 de julho de...

1956 – CTBC dava início à construção do edifício da sua central telefônica automática de São Caetano, na Rua Monsenhor Francisco de Paula, 78. Dois mil aparelhos telefônicos deveriam ser instalados na cidade até o fim de 1957.

1961 – Lançado o livro Entre as Torbas de São Caetano, de Nicola Perrella.

1991 – Prefeitura de Mauá inaugura a Creche Gasparzinho, no Jardim Sonia Maria.

- A equipe infantil do Ribeirão Pires FC sagra-se campeã de torneio internacional de futebol ao derrotar, nos pênaltis, a Escolinha de São Bernardo por 5 a 3. O jogo foi disputado no Estádio do Baetão, em São Bernardo.

2006 – Inaugurada a Fundação Casa de Mauá.

