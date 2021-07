'Ilha Record': reality show estreia com 13 personalidades confinadas

26/07/2021 | 16:05



O novo reality show da Record TV, com formato original da emissora, estreia nesta segunda-feira, 26. Intitulada Ilha Record, a atração será comandada pela apresentadora Sabrina Sato, de segunda a sábado, a partir das 22h45.

O programa substitui o Power Couple Brasil. O último episódio está previsto para ir ao ar em setembro, antes da nova edição de A Fazenda.

Treze personalidades vão morar e participar de provas com o objetivo de conquistar o prêmio de R$ 500 mil. Outros valores também serão distribuídos durante a temporada.

A chamada 'vila' é o local onde os participantes ficarão hospedados. O espaço é dividido em três áreas: os dormitórios, onde existem acomodações confortáveis para todos, a área de convivência, com cozinha, ambiente para refeições e sala de estar, e a área de eventos, onde ocorrem as festas e outras atividades.

O reality também terá um lugar separado, o exílio. Trata-se de uma 'caverna' que conta com diversos monitores, onde os "exploradores" que estão fora do jogo acompanham e debatem tudo o que acontece na disputa. Além disso, esses exilados vão interferir diretamente no jogo, decidindo e escolhendo poderes e dilemas para os exploradores da Vila.

A arena será o local onde os exploradores vão lutar pela permanência no jogo, nos chamados "Desafios de Sobrevivência". E é no" Campo de Provas" que acontecem as "Provas em equipe".