Athletico-PR se recupera no Brasileirão e ganha do Internacional por 2 a 1

25/07/2021 | 20:41



O Athletico-PR encerrou o jejum de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro ao vencer o Internacional por 2 a 1, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 13.ª rodada. Terans e Vitinho fizeram os gols dos paranaenses no primeiro tempo. Edenílson (em cobrança de pênalti) anotou para os gaúchos na etapa final.

O resultado manteve o Athletico-PR na quinta colocação com 23 pontos, a um do G4 - a zona da Copa Libertadores. O Internacional, por sua vez, viu a pressão aumentar, ainda mais após a eliminação na competição continental. O time do técnico uruguaio Diego Aguirre está fora até mesmo da faixa de classificação à Copa Sul-Americana, no 13.º lugar com 14 pontos, a quatro da degola.

O Athletico-PR tomou conta do primeiro tempo. Antes da bola balançar as redes, Terans, em chute da intermediária, e Caio Vidal, de cabeça, assustaram o goleiro Daniel. Aos 36 minutos, porém, não teve jeito. Terans bateu falta com perfeição e abriu o marcador. O arqueiro colorado só observou.

Quatro minutos depois, o Internacional acordou e empatou em chute de Caio Vidal, mas o VAR anulou o gol ao assinar falta de Heitor em Vitinho no início da jogada. Como se isso não bastasse, o Athletico-PR ampliou nos acréscimos. Aos 48 minutos, Vitinho aproveitou bobeada do zagueiro Victor Cuesta e chutou sem chances para Daniel.

No segundo tempo, o Internacional foi em busca do empate. Logo aos dois minutos, Boschilia bateu da intermediária e acertou a trave do goleiro Bento. O Athletico-PR respondeu aos 10 em um petardo de Moisés, mas Daniel defendeu.

Disposto a empatar, o clube gaúcho chegou ao seu primeiro gol aos 20 minutos. Nicolas travou a bola de Yuri, mas botou a mão. Na cobrança de pênalti, Edenílson bateu no canto esquerdo e não deu chance ao goleiro rubro-negro. Apesar do gol, o Internacional não se animou e não teve força para buscar o empate, enquanto que o Athletico-PR se fechou e garantiu a vitória.

Na 14.ª rodada, o Athletico-PR visitará o xará Atlético-MG no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no próximo domingo, às 16 horas. No sábado, às 20 horas, o Internacional receberá o Cuiabá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Antes da próxima rodada do Brasileirão, o Athletico-PR receberá o também xará Atlético Goianiense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo será nesta quarta-feira, às 16 horas, na Arena da Baixada. O Internacional tem a semana livre porque foi eliminado na fase anterior pelo Vitória.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 x 1 INTERNACIONAL

ATHLETICO-PR - Bento; Marcinho (Khellven), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas; Christian (Erick), Léo Cittadini, Terans (Fernando Canesin) e Nikão; Matheus Babi (Renato Kayzer) e Vitinho (Zé Ivaldo). Técnico: António Oliveira.

INTERNACIONAL - Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Maurício (Thiago Galhardo) e Boschilia (Juan Cuesta); Caio Vidal (Palacios) e Yuri Alberto (Vinícius Mello). Técnico: Diego Aguirre.

GOLS - Terans, aos 36, e Vitinho, aos 48 minutos do primeiro tempo. Edenílson (pênalti), aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Babi, Vitinho, Bento e Renato Kayzer (Athletico-PR); Thiago Galhardo, Aguirre, Yuri Alberto e Boschilia (Internacional).

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati (SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).