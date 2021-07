Tatá Werneck posta foto de Clara Maria posando de skate e brinca: 2028 talvez

25/07/2021 | 14:10



Tatá Werneck deu à luz sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com Rafael Vitti, no dia 23 de outubro de 2019 e, desde então, ela e o papai não param de encantar seus seguidores com registros para lá de fofos da pequena Clara Maria, que ganhou o apelido de Deusa na internet.

No clima das Olimpíadas de Tóquio em 2021, Tatá resolveu parabenizar a equipe brasileira de skate, modalidade que fez estreia nos jogos realizados no Japão, postando uma foto da filha posando com um skate e fazendo sinal de jóia para o clique. Na legenda, a apresentadora brincou:

Parabéns a galera. 2028 talvez minha Deusa esteja lá. E mamãe vai ser daquelas que grita e invade a pista e geral fica p**o.