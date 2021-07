1998 Às urnas, com qualidade

Ademir Medici

Domingo, 4 de outubro de 1998: 106 milhões de brasileiros estavam aptos a participar de uma eleição inédita. Pela primeira vez, nos 109 anos da República, a Constituição permitia a reeleição do presidente da República e governadores.

Também pela primeira vez a maioria do eleitorado (56%) escolheria seus governantes no teclado da urna eletrônica. Seria a mais informatizada eleição até então realizada

751 – Em todo o País eram 14.415 candidatos: 12 a presidente da República, 151 a governador, 167 a senador, 3.417 a deputado federal e 10.668 a estadual ou distrital.

752 – Em disputa estavam 1.627 cargos: o de presidente, 27 de senadores, 27 de governadores, 513 de deputados federais e 1.059 de estaduais.

753 – Em São Paulo eram 11 candidatos ao Senado, dez ao governo do Estado, 780 a deputado federal, 1.475 a deputado estadual. Seriam eleitos 70 federais e 94 estaduais.

754 – O número de eleitores nas sete cidades do Grande ABC aumentara em 1,27% em comparação com as eleições gerais realizadas em 1996: 1.520.623, 19.179 a mais em dois anos.

755 – No Grande ABC, apenas Rio Grande da Serra iria votar manualmente. Urnas eletrônicas eram destinadas tão somente para os municípios com mais de 40,5 mil eleitores; oficialmente, a população de Rio Grande era de 25.609.

756 – Os eleitores votariam com duas cédulas distintas: 1ª – eleições majoritárias (presidente e governador); 2ª – eleições proporcionais (senador e deputados).

757 – O Grande ABC indicava 34 candidatos a deputados federais com base na região; e 52 estaduais. A campanha Vote com Qualidade no Grande ABC esbanjava otimismo. O Fórum da Cidadania previa uma bancada da região com 21 deputados (oito federais e 13 à Alesp).

“Vamos reduzir o número de votos nulos e brancos”, declarava Filipe dos Anjos Marques, do Fórum da Cidadania, em entrevista ao Diário publicada no dia do pleito.

758 – As pesquisas eleitorais davam a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso como favas contadas; ao Senado, Eduardo Suplicy aparecia em primeiro, seguido pelo Oscar do vôlei em segundo e João Leite em terceiro.

759 – A disputa mais equilibrada era a do governo do Estado, conforme a manchete do Diário no dia da eleição: “Rossi, Covas e Marta na briga pelo segundo turno hoje”.

Paulo Maluf liderava as pesquisas, tinha tudo para ir ao segundo turno. Com quem? Francisco Rossi aparecia com 19% da preferência, Mario Covas (candidato à reeleição), 18%; Marta Suplicy, 14%.

760 – Enquanto FHC estava perto da primeira reeleição do país, Lula, candidato do PT, caminhava pelas ruas centrais de Santo André e descartava ser derrotado.

Lembrando: em 1994, FHC recebeu 44,1% dos votos válidos; Lula, 22%.

