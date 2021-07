Pai de Virgínia Fonseca precisou ser intubado e influenciadora pede por orações

24/07/2021 | 11:11



Virgínia Fonseca já havia comentado anteriormente em suas redes sociais que seu pai, Mario Serrão, estava com uma pneumonia grave e teve até que ser internado para ser cuidado mais de perto.

Agora, na última sexta-feira, dia 23, a influenciadora voltou visivelmente emocionada até as redes e em seu canal no YouTube para falar que seu pai precisou ser intubado.

A esposa de Zé Felipe chegou até a filmar Mário na cama e acabou fazendo um pedido para que os seus fãs e seguidores investissem um tempinho de seu dia para uma rezar pelo pai dela.

A médica me disse ele está com dificuldade de expandir o pulmão, que pedia pra deixá-lo quieto e que as enfermeiras estavam furando-o o tempo todo, que ele tava cansado. Ela disse que, se ele conseguisse fazer os exercícios, sairia da UTI. A médica falou que ia ter que intubar. Corri para lá para consegui falar com ele antes, e a gente conversou. Ele não tava conseguindo falar por causa da respiração. Peço que incluam ele nas orações de vocês. Tenho fé que ele vai sair de lá. Agora é coma induzido.