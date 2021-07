Jessica Yamada perde para suíça no tênis de mesa e é eliminada em Tóquio

24/07/2021 | 03:32



O Brasil estreou no tênis de mesa com derrota nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Jessica Yamada, primeira representante brasileira da modalidade no Japão, foi eliminada pela Suíça Rachel Moret, que venceu por 4 sets a 2, com parciais de 11/6, 6/11, 11/4, 7/11, 11/6 e 14/12 em 45 minutos de jogo na madrugada deste sábado. Jessica se despediu da chave individual feminina, mas ainda vai competir na disputa por equipes.

Estreante em Olimpíada e atual 142ª colocada no ranking mundial, Jessica iniciou sua caminhada na primeira rodada, já que ficou de bye na fase preliminar do individual feminino. Na chave de simples feminina, ela não foi páreo para Rachel, 87 do mundo, que, com o triunfo, encara na próxima fase a húngara Georgina Pota, 53ª do ranking.

Jessica fez um bom jogo, mas encontrou muitas dificuldades para devolver o saque da adversária canhota, que variou demais em seus serviços, ganhando a maior parte de seus pontos a partir dessa estratégia.

Cada uma venceu dois dos quatro primeiros sets com tranquilidade, mas a suíça, com um jogo agressivo, levou a melhor na quinta parcial e disparou no placar no set seguinte. Ela chegou a abrir 8 a 2 e deu sinais de que fecharia a parcial com facilidade.

No entanto, Jessica, apostando nos erros da rival e numa estratégia reativa, se recuperou e igualou o placar. Ela salvou mais de um match point, depois chegou a ter a chance de fechar o set, mas desperdiçou a oportunidade. Depois de um tempo técnico para fazer ajustes, Rachel partiu para o ataque e fechou o set, o mais longo do duelo, com duração de 11 minutos, em 14 a 12, e eliminou a brasileira.

Bruna Takahashi e Gustavo Tsuboi serão os próximos brasileiros do tênis de mesa a competir em Tóquio. Ele estreiam apenas na segunda rodada, fase anterior a que reúne os 32 melhores do torneio, com a presença dos principais cabeças de chave.

Bruna, número 48 do mundo, é a número 23 da disputa feminina, e tem como adversária a egípcia Yousra Helmy ou a francesa Yuan Jia Nan. Tsuboi, 37 do ranking masculino, é o número 25 entre os homens, e encara o romeno Ovidiu Ionescu (56°) ou o australiano Xin Yan (221°).