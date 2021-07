Diadema realiza evento nas redes sociais em defesa da diversidade

Da redação



24/07/2021 | 04:23



Diadema promove hoje, a partir das 19h, o 11º Grito da Diversidade LGBTI+, que será realizado de forma virtual em razão da pandemia. O evento será transmitido nas redes sociais da Prefeitura, da Fábrica de Cultura e da Associação Viva a Diversidade, que é a organizadora do evento, ao lado da Secretaria de Cultura da cidade.

O grito será marcado por apresentações musicais e de artistas da cidade e do Grande ABC, além de discursos em favor do respeito às diferenças e contra qualquer tipo de violência. O evento também contará com a participação de DJs, que animarão o sábado com música das mais variadas vertentes. A apresentação será de Kamilly Santos e Luanna Rangell.

“Nós lutamos por direitos, respeito e reconhecimento da nossa existência e necessidades da implantação de políticas públicas para nossa cidade. O evento vem se fortalecendo a cada ano, é celebração de harmonia. Diante da pandemia iremos realizar tudo virtualmente”, explica o presidente da ONG Viva a Diversidade, Robson de Carvalho.