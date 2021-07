O menino repórter vem a São Caetano cobrir a despedida do arqueiro Donah

Ademir Medici



Foi em 1964. Com 10 anos de idade, Antonio Carlos – o futuro Leivinha – acompanhou a delegação de São João da Boa Vista para um jogo do Palmeiras da sua cidade com o Saad em São Caetano.

Hoje a foto do chamado Palmeiras ‘Alvinegro’ em São Caetano faz parte de um acervo de 1.500 imagens que ilustram a história esportiva de São João da Boa Vista e região, reunidas por Leivinha.

Donah, aos 18 anos, despedia-se do Palmeiras do Interior. Estava se transferindo para a Academia da Sociedade Esportiva Palmeiras, onde atuaria até 1967 como reserva do arqueiro Valdir: foi campeão paulista em 1966 e brasileiro em 1967.

Sangue jornalístico

Depoimento: Antonio Carlos Nogueira de Oliveira, Leivinha

Formado em engenharia agrônoma, durante 15 anos trabalhei no Grupo Bradesco, no setor de inseminação artificial de bovinos, dentro do projeto PecPlan (Pecuária-Planejamento).

Viajei pelo Vale do Paraíba, visitando fazendas, mas o sangue jornalístico-esportivo falou mais alto. Retornei à minha terra. E a partir de 1999 dedico-me inteiramente ao setor esportivo.

Fundei, em São João da Boa Vista, o jornal Momento Esportivo, cuja primeira edição foi lançada em 21 de dezembro de 2001 – 20 anos a serem completados em dezembro.

Colaboro com O Município, de São João da Boa Vista, um jornal de 115 anos onde mantenho a coluna Baú do Esporte, reunindo mais de 1.500 fotos esportivas.



O PAI

Meu pai, o Cajuca, foi zagueiro da Sanjoanense antes da chegada ao clube de Mauro Ramos de Oliveira. Num amistoso com o São Paulo, Mauro marcou tão bem a Leônidas que aos 17 anos foi contratado e fez uma brilhante carreira, cujo ápice foi erguer a Copa do Mundo no Chile, em 1962

Com 11 meses, perdi meu pai.



A MÃE

Minha mãe era a chefe da Coletoria Estadual. Com ela trabalhava Benedito Geraldo Cardoso do Amorim, correspondente de A Gazeta Esportiva, com atuação na imprensa local. Usava o pseudônimo “Ito Amorim”.



ITO AMORIM

Fui seu colaborador. A seu pedido, frequentava campos de futebol, anotando escalações de times e árbitros, registrando resultados dos jogos amadores. Graças a ele, virei um repórter precoce e segui seus passos como correspondente esportivo e editor em vários jornais, até chegar ao Momento Esportivo, que noticia os fatos atuais e trata da memória do esporte e esportistas na cidade.



MEMOFUT

Toda essa vivência no esporte me aproximou do Memofut, que é de fundamental importância na construção da memória do futebol. Abrange cada vez mais a matéria. É uma delícia participar.



VIAGEM NO TEMPO

Se pudesse, retornaria à década de 1960, quando o futebol a todos encantava. A década áurea do futebol brasileiro. O Santos de Pelé brilhava. Palmeirense, ia assistir a jogos do Corinthians para ver Rivellino, a jogos do São Paulo para ver Roberto Dias.



O APELIDO

Quando o Palmeiras contratou Leivinha junto à Portuguesa de Desportos, saiu uma foto dele com o Leão. Fui considerado muito parecido com ele, daí o apelido.

Em 2013, Leivinha veio jogar em São João da Boa Vista por uma equipe de masters. Foi quando nos conhecemos. Alguém me chamava pelo apelido, Leivinha respondia.

– Aqui em São João você é o Leivinha, eu sou aplicativo – me disse o xará.



ÍDOLOS

Inúmeros. Cito Bellini e Mauro, que iniciaram carreiras em São João da Boa Vista e nunca esqueceram a cidade. Durante 28 anos a cidade promoveu o Encontro de Amigos, num sítio, sempre no segundo domingo de outubro. Mauro e Bellini participaram mais de 20 vezes. Tornamo-nos bons amigos.

Em janeiro de 1959, Bellini, campeão do mundo na Suécia, veio visitar a cidade e eu, menino, tirei uma foto com ele.

Mais recentemente, fizemos uma campanha para que a Câmara Municipal outorgasse o título de cidadãos sanjoanenses aos dois, in memorian. Uma linda festa. Bellini representado pela mulher, Giselda; Mauro, pela filha, Sylvia.



EMOÇÃO MAIOR

Ter conhecido Zico. Rondinelli (ex-jogador do Flamengo) organizou um amistoso entre o time do Zico – CF Zico em São José do Rio Pardo. Passamos uma semana no Rio de Janeiro, acertando detalhes, e pude conversar durante três horas numa sala com o Zico. Depois ele acompanhou seu time até Rio Pardo.



De primeira

Nascimento – São João da Boa Vista, 24 de julho de 1954

Filiação – Benedito Fernandes de Oliveira (Cajuca) e Maria Nazaré Nogueira de Oliveira

Filha – Maria Fernanda, advogada

Formação – Engenharia agrônoma, pela Faculdade Manoel Carlos Gonçalves, do Espírito Santo do Pinhal, turma de 1982.

Padrinhos do Memofut – Max Gehringer e Celso Unzelte

Livro – 100 anos de Futebol em São João da Boa Vista (1ª Ed, 2008, com prefácio do narrador Luís Roberto de Múcio; 2ª Ed., 2013, com prefácio do professor e jornalista Celso Unzelte).



Internet

leivinha.com.br; http://www.omunicipio.jor.br

Hoje é o aniversário do jornalista e engenheiro agrônomo Antonio Carlos Nogueira de Oliveira, o Leivinha, membro do Memofut e historiador do futebol em São João da Boa Vista.

Diário há meio século

Sábado, 24 de julho de 1971 – ano 13, edição 1595

Destaque – Nova vitória de Servílio de Oliveira: derrotou ontem (23 de julho de 1971) o francês Claudio Lapenti, por pontos, no ginásio do Ibirapuera.

Radicado em Santo André, Servilio de Oliveira era campeão sul-americano dos pesos pesados e oitavo colocado no ranking mundial da categoria.

Em 24 de julho de...

1921 – Primeiro de Maio FC estreava na Segunda Divisão da Apea (Associação Paulista de Esportes Atléticos) de 1921 frente ao Palmeiras FC, no Cambuci.

1991 – EC Santo André estreia no Campeonato Paulista de 1991: vitória por 3 a 2 sobre o São Bento, no Estádio Bruno Daniel.

