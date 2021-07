Santo André tenta empatar série com o Sampaio-MA

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/07/2021 | 00:01



O Santo André/Apaba tem pela frente grande desafio para seguir vivo nos playoffs de quartas de final da Liga de Basquete Feminino. A partir das 19h30, no Ginásio Costa Rodrigues, em São Luís, desafia o Sampaio-MA, no segundo duelo da série melhor de três. O primeiro jogo, no Grande ABC, terminou com triunfo das maranhenses. Assim, resta à equipe andreense vencer hoje para forçar o terceiro confronto, amanhã, novamente na capital do Maranhão.

“As meninas, lógico, ficaram um tanto quanto decepcionadas com o aproveitamento no primeiro jogo, mas foram guerreiras”, destacou a técnica do Santo André, Arilza Coraça. “Viramos o primeiro tempo na frente, o problema foi a volta do vestiário. Jogo igual não dá para cochilar na defesa e nosso ataque também não fluiu bem”, continuou.

Segundo ela, suas atletas “estão motivadas”. “A derrota é passado e estão querendo vencer o jogo amanhã (hoje). Continuamos acreditando, porque temos time bom.”

Santo André terá os desfalques de Maria Carolina e Nêga, ambas machucadas. Elas só ficam à disposição caso a equipe passe para as semifinais da Liga.