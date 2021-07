Obituário - 22 de julho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/07/2021



Otto João Gustavo Bethke

(São Paulo, 27-11-1924 – São Bernardo, 15-7-2021)

Dr. Otto tem uma história muito presente em São Bernardo. Paulistano, recém-formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, mudou-se para a cidade a convite de um colega de turma, Dr. Calixto Antonio.

Era o início da década de 1950, período efervescente da política municipal. Mais recentemente, escreveu um livro que focaliza aquele período: “Entre o Chicote e o Charuto” – chicote símbolo usado pelos adversários para definir a vereadora, prefeita e deputada Tereza Delta; charuto, símbolo assumido com muito gosto pelo prefeito Lauro Gomes.

Em São Bernardo, Dr. Otto advogou, criou um jornal – “A Comarca” - e quando São Bernardo conquistou sua autonomia jurídica, coube a ele discursar em nome da classe, na data histórica de 9 de outubro de 1955.

Suplente de vereador, Dr. Otto assumiu na segunda legislatura da Câmara Municipal de São Bernrdo (1952-1955).

Entre outros cargos, foi diretor geral da Câmara Municipal e presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial).

Participou da fundação do Rotary de São Bernardo, Associação dos Funcionários Públicos, Instituto Municipal de Previdência (atual Imasf), Associação dos Advogados, Agesbc (Armazéns Gerais e Entrepostos), Camp (Centro dos Amigos do Menor Patrulheiro).

Dr. Otto herdou o nome do pai. Sua mãe se chamava Gumercinda Ferreira de Camargo. Parte aos 96 anos e foi sepultado no Jardim da Colina. Viúvo de Antonieta da Monteira Bethke, deixa quatro filhos: Arlete, Taís, Vânia e Júlio.



SANTO ANDRÉ

Jorge Luiz, 92. Natural de Cerquilho (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Thereza Marques Guastaferro, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 18. Crematório Vila Alpina.

Lupércio Cândido da Silva, 79. Natural de Andrads (Minas Gerais). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 18. Crematório Vila Alpina.

Maria Antonia Barbosa da Silva, 78. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia na Cidade Satélite Santa Bárbara, em São Paulo, Capital. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Roberto Schumaher, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 18. Memorial Phoenix.

Antonio Monteiro de Oliveira, 68. Natural de Amontoada (Ceará). Residia no Parque Edu Chaves, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Cemitério Cachoeirinha, em São Paulo, Capital.

Deraldo de Jesus, 68. Natural de Poções (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Wagner Pereira Bezerra, 64. Natural de Crato (Ceará). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Álvaro Ribeiro da Cruz, 62. Natural de Salto Grande (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Operador de trator. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marco Aurélio de Paula, 52. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jefferson de Facio Pereira, 43. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Samuel da Silva Ferreira, 53. Natural de Remanso (Bahia). Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Técnico de telecomunicações. Dia 18. Jardim da Colina.

Katianny Santos Silva, 25. Natural de Limoeiro de Anadia (Alagoas). Residia no Parque Novo Santo Amaro, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Cemitério São Luiz, em São Paulo, Capital.



SÃO BERNARDO

Tokiko Mishikawa, 93. Natural de Kioto, Japão. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Cleonice de Souza Barreto, 89. Natural de Amaraji (Pernambuco). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Sebastião Pimentel, 89. Natural de Pratania (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Hiromi Yoshida, 79. Natural de Piedade (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Jorge Dionísio, 76. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia no Areião, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Lorival Martines, 75. Natura de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Arlindo Rossin, 74. Natural de Campinas (São Paulo). Residia na Vila Mariza, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Memorial Planalto.

Admir Pereira de Carvalho, 72. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Rubens Lopes Ferreira, 68. Natural de Cariús (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Pedro Ferreira dos Santos, 67. Natural de Macaíba (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Bruno Angelo Mio, 29. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Motoboy. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



D I A D E M A

Anelita Viana de Oliveira, 80. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 18. Cemitério Municipal.

Cícero José da Silva, 77. Natural de Esperança (Paraíba). Residia no Jardim Maria Tereza, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Antonio Amoroso Filho, 68. Natural de Pindorama (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 18. Cemitério Municipal.

Manoel Francisco Xavier Neto, 59. Natural de Iguaracy (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Maria Valquíria dos Santos de Souza, 48. Natural de Brejo Grande (Sergipe). Residia no Jardim Santa Rita. Dia 19. Cemitério Municipal.

Miguel Haidamus Mendonça, 19. Natural de Diadema. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.



M A U Á

Everaldo Gonçalves Freire, 56. Natural de Mauá. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Pereira de Lima, 94. Natural de Miracatu (São Paulo). Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Irene Gonçalez Ribeiro, 88. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim Itacolomy, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério do Redentor, bairro Sumaré, em São Paulo, Capital.

Conceição Aparecida da Costa, 72. Natural de Salto Grande (São Paulo). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Eufrásio Vieira Célio, 62. Natural de Piatã (Bahia). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Sergio Renato da Silva, 46. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Ribeirão Pires, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

José Pereira Machado, 35. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no Jardim Ikeda, em Suzano (São Paulo). Dia 18. Colina dos Ipês.