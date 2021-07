Obituário - 19 de julho de 2021

Ademir Medici

Nilse da Conceição Silva De Marchi

(Matão, São Paulo, 17-11-1925 – São Bernardo, 29-6-2021)

Em 1950, a jovem Nilse veio visitar o irmão Ismael Emiliano da Silva, o Ismael da Farmácia, em São Bernardo. Conheceu Attilio De Marchi e começaram a namorar, apesar da distância entre São Bernardo e Matão. Casaram-se em 19 de janeiro de 1954 e permaneceram juntos por mais de 65 anos, até a morte de Attilio, em junho de 2019.

Na juventude, Nilse foi cabeleireira, costureira e professora de alfabetização de adultos na Fazenda Boa Vista, em Matão. Após o casamento, dedicou-se integralmente ao serviço que mais lhe dava satisfação e que exercia com primor, cuidar da família.

Adorava cantar pela casa, e era uma leitora voraz. Lia o jornal inteiro, todos os dias e até o final de sua vida, e estava sempre informada sobre tudo.

Brasileira ''da gema'', Nilse rapidamente incorporou as tradições italianas, expressando-as através da culinária. Desde a pizza de todo sábado à macarronada que era servida às quintas-feiras, Nilse preparava tudo em casa. Capeletti todo Natal, lasanha, gnocchi, canelone, tortei - além das compotas e doces típicos da culinária do interior do Estado.

Nos últimos anos faltava-lhe força física, mas sua fiel escudeira Irene a auxiliava no preparo dos pratos que serviam nas reuniões da família e aniversários dos filhos, noras, netos e bisnetos. Foi assim até o fim.

Nilse era filha de Guiomar Silveira Leite e Bertulino Emiliano da Silva. Parte aos 95 anos. Deixa três filhos, os engenheiros Marcos Antonio e Luiz Antonio, e o administrador Eli Antonio, três noras, seis netos e quatro bisnetos. Foi sepultada no Cemitério de Vila Euclides.

SANTO ANDRÉ

Manoel Antonio Carneiro, 89. Natural de Brotas (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Pedro de Santana, 88. Natural de Poção (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paula Romero Garcia, 88. Natural de Piraju (São Paulo). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Apparecida Nalini Broiato, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Celi Teixeira Oliveira, 83. Natural de Remanso (Bahia). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Bispo dos Santos, 83. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 15, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Célia Glovaskis, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Lourdes Romanichen, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Lídia Celisberto Spagnol, 74. Natural de Santo André. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jacinto Ramiro Dias, 73. Natural de Portugal. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Jardim da Saudade (Rio de Janeiro).

Odessio Henrique, 72. Natural de Guaraci (Paraná). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Angela Pereira Linares, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Moacir Donizeti Caproni, 65. Natural de Rafard (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Montador. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos de Lima, 61. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Motorista. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marcos José Pereira, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Autônomo. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José João da Silva, 43. Natural de Pombos (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Manobrista. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Entony Gabriel da Silva Oliveira, três anos. Natural de Nova Andradina (Mato Grosso do Sul). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério Santa Barbara (Mato Grosso do Sul)



SÃO CAETANO

Orival de Salvi, 84. Natural de Colina (São Paulo) Residia no Jardim São Caetano, Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Airton Meneghel, 84. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 15. Cemitério das Lágrimas.

José Odair Feltrin, 68. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Demezia Herculina de Almeida, 86. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Donini, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Claudete Fagundes dos Santos, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Primavera. Dia 15, em Diadema. Cemitério de Vila Formosa.

Marina Duarte Almeida, 72. Natural de Tupã (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Claudio Cândido Rocha, 61. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Taize Silva Costa, 31. Natural de Salvador (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Cemitério Municipal.



M A U Á

Gilberto Batista dos Santos, 72. Natural de Mauá. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



RIBEIRÃO PIRES

Manoel Bento da Silva, 84. Natural de Rainha Isabel, Distrito de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Cinira Figueiredo, 73. Natural de São Luiz de Paraitinga (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

João Ronaldo de Araujo Alves, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 14, em Ribeirão Pires. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Rosa Aparecida da Silva Trindade, 55. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.