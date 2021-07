PIB da China tem alta anual de 7,9% no 2º trimestre, em linha com projeção

15/07/2021 | 07:19



O Produto Interno Bruto (PIB) da China registrou alta anual de 7,9% no segundo trimestre de 2021, segundo dados publicados no final da noite desta quarta-feira, 14, no horário de Brasília, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS). A leitura veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal. Na comparação com o trimestre anterior, o PIB chinês mostrou avanço de 1,3% entre abril e junho e, no primeiro semestre deste ano, a expansão do indicador foi de 12,7%. Não havia projeção do WSJ para esses dois intervalos.

Produção industrial

A produção industrial da China registrou alta anual de 8,3% em junho, informou também o NBS. A taxa de expansão representa uma desaceleração ante os 8,8% registrados em maio, em mesma base de comparação. Contudo, o número veio acima das projeções de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, cujo consenso era de avanço de 7,8%. Na comparação mensal, o indicador subiu 0,56%, após 0,52% em maio. (Com informações da Dow Jones Newswires),