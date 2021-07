Correção: Bucks vencem Suns em casa e empatam por 2 a 2 a série final da NBA

15/07/2021 | 07:05



Devin Booker anotou 42 pontos para o Phoenix Suns, mas não impediu a vitória do Milwaukee Bucks, por 109 a 103, em Milwaukee, nesta quarta-feira, que empatou, por 2 a 2, a série final da NBA. As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado, desta vez no Arizona. Como é preciso que uma equipe vença quatro partidas, um sexto duelo está garantido em Milwaukee, no dia 20.

O primeiro quarto foi nervoso com as duas equipes errando bastante, o que proporcionou um placar baixo de 23 a 20 para os Suns. Os Bucks se recuperaram no quarto seguinte e levaram para o vestiário o jogo empatado em 52 pontos.

Os Suns abriram seis pontos, ao vencerem o terceiro quarto por 30 a 24 e davam a impressão de que poderiam abrir 3 a 1 na série, mas o último quarto dos visitantes foi o melhor da noite, com 33 pontos, contra apenas 21 dos anfitriões.

Giannis Antetokounmpo converteu 26 pontos, agarrou 14 rebotes e ainda teve o apoio de Khris Middletom, autor de 40 pontos. Do lado dos Suns, a decepção ficou por conta de Chris Paul, que só anotou dez pontos, enquanto Jae Crowder colaborou com 15.