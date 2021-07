Na reta final, Geórgia Fröhlich e Thiago Bertoldo conquistam liderança na última Prova dos Casais e DR é formada no Power Couple Brasil

15/07/2021 | 01:10



Que tal fazer uma viagem no tempo? Na última Prova dos Casais que rolou nesta quarta-feira, dia 14, os participantes do Power Couple Brasil 5 tiveram que encarar o desafio do filme De volta para o Futuro.

Cada casal começava dentro de um DeLorean, réplica do carro da trilogia, e no telão da arena era exibido um clipe com as 30 provas já realizadas no reality até hoje. A partir disso, eles precisavam lembrar de cada dinâmica para montar um mural com os momentos marcantes das trajetórias dos competidores. Geórgia Fröhlich e Thiago Bertoldo marcaram 30 pontos, a maior quantidade para vencer o game, e viraram o Casal Power da semana. No entanto, a liderança não rendeu imunidade para a dupla - como acontecia nos outros ciclos.

Por outro lado, Li Martins e JP Mantovani foram direto para a berlinda ao marcarem a pior pontuação na prova. Já Renata Dominguez e Leandro Glória também ocuparam os banquinhos da DR por acumularem o menor saldo da semana.

Durante a votação cara a cara, Mari Matarazzo e Matheus Yurley receberam a maior quantidade de votos da Mansão Power e completaram a DR da vez. A eliminação irá ocorrer na próxima quinta-feira, dia 15. Quem vai sair?