Remoção de árvore gera queixa em S.Bernardo

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



15/07/2021 | 07:00



A advogada Margareth Dilce da Silva, 51 anos, moradora da Rua Fábio da Silva Prado, no bairro Vila Flórida, em São Bernardo, afirma que a Prefeitura não realiza mais podas nas árvores e aponta que a administração tem suprimido espécimes saudáveis, em alguns casos, a pedido de vereadores.

Segundo Margareth, que mora no mesmo endereço há 20 anos, em 2019 uma árvore foi removida de local a poucos metros da sua casa, sob pretexto de que seria substituída, mas não há registro de que uma nova tenha sido plantada. De acordo com a moradora, no dia 1º de julho, um grande ipê estava há anos ao lado do número 449, foi cortado, sob alegação de que estaria danificando o muro e atrapalhando a passagem dos pedestres.

“As calçadas por aqui, infelizmente, são pensadas como entradas de carro. Não era a árvore que atrapalhava as pessoas”, lamentou. “E havia um espaço entre o muro e a árvore.”

A advogada afirmou que a primeira equipe da Prefeitura que veio remover o espécime não pediu o desligamento da energia elétrica dos cabos de tensão e, por isso, a intervenção foi suspensa por alguns dias, até que a concessionária responsável colocasse proteções nos fios.

“As pessoas reclamam que caem folhas no quintal e no telhado. Mas, se arrancarmos todas as árvores, vamos sofrer com calor e poluição”, argumentou. “Se a Prefeitura fizesse a poda anual, poda dos galhos, poda das raízes, haveria menos reclamações e, talvez, as pessoas não pediriam pela remoção das árvores”, completou.

A moradora é vizinha a uma escola de educação infantil e destacou que as árvores que estão no terreno da unidade escolar também precisam de poda, pois os galhos já encostam nos fios de alta-tensão e, quando chove, não raro, há queda de energia. “Me parece uma economia burra parar as podas. Gasta-se mais com outros problemas”, afirmou a moradora.

Questionada, a Prefeitura de São Bernardo afirmou que o serviço de poda de árvores segue sendo realizado normalmente no município. Que o serviço é executado conforme ordem cronológica de solicitações recebidas pelos canais da administração, bem como durante o trabalho de fiscalização feito por agentes municipais.

A administração disse que a árvore citada pela moradora foi retirada após vistoria técnica que constatou danos ao muro do imóvel, causado pelas raízes expostas do exemplar. Segundo a Prefeitura, o laudo foi avaliado e emitido por técnico agrícola e engenheiro agrônomo devidamente qualificados. “A administração faz o plantio compensatório em áreas verdes, praças, parques e passeio público, este último quando apresenta características necessárias”, completou a nota.