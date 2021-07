Bia Moço

15/07/2021



Em último no ranking de desempenho nas aplicações de vacina contra a Covid-19 entre todos os 645 municípios do Estado de São Paulo, Rio Grande da Serra busca alternativas para melhorar os índices de imunização. A cidade aplicou ontem 104 doses únicas da Janssen, em campanha na estação de trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Embora a aplicação de segunda dose aos moradores que já haviam sido vacinados estivesse aberta, segundo a Prefeitura, não houve procura pela imunização ontem.

Com o avanço, até ontem 18.984 primeiras doses foram ministradas, alcançando 50,74% de cobertura vacinal do público acima de 18 anos. No entanto, a cidade só aplicou 4.715 reforços, chegando 12,6% de adultos imunizados.

Segundo o secretário de Saúde de Rio Grande da Serra, Tchello Pierro, a cidade possui população jovem, portanto, o maior índice de vacinação esperado está nesta população. “O índice do site Vacina-Já (do Estado) tem como base a população geral. Nós trabalhamos conforme o plano estadual de imunização e temos 33.963 moradores aptos para tomar a vacina”, frisou o chefe da pasta.

Tchello explicou ainda que para intensificar o ritmo de vacinação, no próximo domingo a cidade vai realizar a quarta edição do drive-thru. “A UBS do Centro, que fica ao lado do posto de vacinação, também está atendendo a população para agilizar e reforçar a campanha, inclusive com horário ampliado para atender à população que trabalha e chega em casa após o fechamento da unidade”, confirmou o secretário.

O prefeito da cidade, Claudinho da Geladeira (ex-Podemos, atual PSDB), afirmou que a Secretaria de Saúde está diariamente ampliando ações para aumentar as imunizações da população, reforçando que mesmo com mais doses aplicadas, os cuidados com a pandemia devem continuar. “A ação como a de hoje (ontem) na estação da CPTM facilitou muito para as pessoas que trabalham em outros municípios, e trouxe comodidade”, comemorou o chefe do Executivo.

A campanha de vacinação na estação da CPTM seguirá até o dia 23 de julho, das 9h30 às 17h, vacinando primeira e segunda doses.



RANKING

De acordo com ranking disponibilizado pelo governo estadual, Rio Grande da Serra aplicou, até ontem, apenas 58,79% das 31.993 doses de vacinas recebidas.

No Grande ABC, São Bernardo é a mais bem colocada, em 159º lugar, tendo aplicado 96% das doses recebidas até agora. Diadema usou 90,89% e está na 396ª posição. São Caetano vem na sequência, em 526º lugar, com 87,03% de vacinas usadas, seguida de Ribeirão Pires (565º), Mauá (616º), e Santo André (626º). <TL>BM