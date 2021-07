Mesa-tenistas de São Caetano desembarcam em Tóquio

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



15/07/2021 | 00:01



As mesa-tenistas de São Caetano Caroline Kumahara, 25 anos, e as irmãs Giulia Takahashi, 16, e Bruna Takahashi, 20, já estão em Tóquio para os Jogos Olímpicos. Bruna disputará os torneios individual e por equipes, este na qual também estará Carol, enquanto a caçula Giulia é reserva do time, que ainda tem como integrante Jessica Yamada. O treinador é ninguém menos do que o são-bernardense Hugo Hoyama, que chega à oitava Olimpíada. O corpo técnico ainda conta com Lincon Yasuda e Francisco Arado, o Paco, que também trabalham na modalidade são-caetanense.

O trio tem em comum a idade com a qual chegou para a primeira Olimpíada. Caroline Kumahara, por exemplo, tinha 16 anos quando foi para Londres-2012. Participou ainda da Rio-2016 e, agora, terá sua terceira experiência olímpica, para a qual demonstra estar bastante preparada. “Me sinto bem. Desde 2019 tenho feito bons jogos, com boas vitórias. Chego bem confiante para esta Olimpíada”, declarou.

Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Bruna Takahashi também tinha 16 anos, sendo inclusive a mais jovem da delegação brasileira. Agora, chega em Tóquio para sua segunda Olimpíada. “Sempre fui uma menina que, não importa o campeonato, ia jogar de qualquer maneira. Não importa se era de maior ou menor importância, para mim era sempre de igual para igual. Posso dizer que sempre estive preparada para o que estava vindo.”

Com um grande exemplo tão próximo, Giulia é a debutante e, mesmo que não jogue em Tóquio, viaja com a expectativa de ganhar experiência. “As meninas sempre estão me ajudando. Principalmente a Bruna, que é minha irmã. Temos mais intimidade, então estamos sempre conversando. No treino mesmo, quando erro, ela sempre está de olho, me ajudando”, disse. “Mas é um passo de cada vez, sem atropelar as coisas.”

Habituado à rotina de viagens, Hugo Hoyama, por sua vez, citou apenas um item como indispensável na bagagem. “A camisa do Palmeiras. De resto, muita confiança na cabeça para que as atletas possam fazer o seu melhor.”