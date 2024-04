Bayer Leverkusen marca no último minuto e mantém invencibilidade no Alemão

Tudo estava pronto para o Stuttgart acabar com a série invicta do Bayer Leverkusen, mas o fim do tabu não aconteceu nesse sábado, no Campeonato Alemão. Na Leverkusen Arena, depois de levar dois gols no começo do segundo tempo, o time do técnico espanhol Xabi Alonso arrancou um empate por 2 a 2 com no último lance, aos 51 minutos.

Na prática o jogo não ia mudar em nada a vida do time de Leverkusen, que já havia conquistado o título do Alemão de forma antecipada. Mas, com o empate nos descontos, o time rubro-negro manteve o sonho da busca inédita na história do país: terminar o campeonato invicto.

Graças a um gol de Andrich, o Bayer chegou aos 81 pontos (25 vitórias e 6 empates) e tem apenas mais três rodadas para selar o campeonato sem perder um jogo sequer.

O empate no último minuto não foi de todo ruim para o Stuttgart. A equipe chegou aos 64 pontos, permaneceu em terceiro lugar, mas desperdiçou a oportunidade de ficar antecipadamente com uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada europeia.

O Leverkusen volta a campo na quinta-feira quando enfrenta a Roma, na capital italiana, pela semifinal da Liga Europa. Pelo Nacional enfrentará no domingo (dia 5), o Eintracht Frankfurt também fora de casa. O Stuttgart, por sua vez, jogará no próximo sábado, diante do Bayern de Munique, em casa, pelo Alemão.

O primeiro tempo em Leverkusen foi bem corrido, principalmente no meio-campo, mas com apenas uma chance clara de gol para cada lado. Aos 13 minutos, o Stuttgart criou uma boa chance, mas Guirassy, mesmo cabeceando livre no meio da grande área, jogou a bola raspando a trave do goleiro Hradecky.

O troco dos anfitriões aconteceu aos 29 minutos, mas Schick perdeu o gol após rebote de peito do goleiro Nubel.

O segundo tempo, porém, o jogo se transformou. O primeiro gol saiu logo no primeiro minuto do segundo tempo. Após lançamento do campo de defesa de Anton para Leweling, que chutou da direita forte, a bola desviou na perna do goleiro Hradecky, bateu na trave e no rebote sobrou para Fuhrich pegar de primeira e acertar um belo gol.

Dez minutos depois, o segundo gol nasceu após uma saída errada do goleiro Hradecky. Em seguida, Andrich perdeu a bola para Undav na entrada da área. O atacante do Stuttgart chutou cruzado e ampliou.

Com 2 a 0, o Bayer acordou. Começou a disputar mais as bolas e se movimentar melhor. E foi justamente em uma boa troca de bolas que Adli recebeu na entrada da área e chutou rasteiro cruzado à esquerda do goleiro Nubel.

Na base da pressão, o time de Leverkusen começou a usar mais as laterais para se aproximar do gol rival. Aos 20, só não empatou porque o goleiro Nubel fez duas belas defesas, uma delas chegou a espalmar de joelhos.

Recuado, o Stuttgart passou a contar mais com a vontade do que com a tática. O time ainda levou um gol aos 31 minutos, mas a marcação correta do impedimento salvou os visitantes. Aos 42, o Stuttgart só não ampliou devido a uma bela defesa do goleiro Hradecky. E, aos 51, porém, naquele que foi o último lance, a bola sobrou, no meio da área, para Andrich, que chutou forte e empatou para delírio dos torcedores de Leverkusen.